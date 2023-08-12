Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

Авиация ВСУ в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники РФ.

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ВСУ идут вперед на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию.

В районе Работино Запорожской области украинские защитники имели частичный успех. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook в оперативной информации.

Сообщается, что на указанных направлениях украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Всего на фронте в течение суток произошло 33 боевых столкновения. При этом украинская авиация в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ со своей стороны поразили одно вражеское зенитно-ракетное комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.

Российские войска в течение суток совершили в общей сложности шесть ракетных и 36 авиационных ударов, а также 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

В результате вражеских атак погибли и ранены среди гражданского населения, среди них – дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области.

Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

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