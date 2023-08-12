УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

Алексей Тесля
12 августа 2023, 20:48 обновлено 12 августа, 20:48
90
Авиация ВСУ в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники РФ.
всу
ВСУ идут вперед на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию.

В районе Работино Запорожской области украинские защитники имели частичный успех. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook в оперативной информации.

Сообщается, что на указанных направлениях украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

видео дня

Всего на фронте в течение суток произошло 33 боевых столкновения. При этом украинская авиация в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ со своей стороны поразили одно вражеское зенитно-ракетное комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.

Российские войска в течение суток совершили в общей сложности шесть ракетных и 36 авиационных ударов, а также 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

В результате вражеских атак погибли и ранены среди гражданского населения, среди них – дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области.

Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Больше новостей:

Запорожская область Генштаб ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

20:48 Украина
"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

20:19 Мир
Погода резко изменится: в Украину врывается жара

Погода резко изменится: в Украину врывается жара

20:06 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:48

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

20:19

"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

20:06

Погода резко изменится: в Украину врывается жара

19:52

"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

19:18

Путин воюет по одной-единственной причинемнение

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
19:05

Осиротел маленький ребенок: российская авиабомба убила 31-летнего полицейского

18:51

РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка – военный ВСУ

18:47

Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

17:55

Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

Реклама
17:53

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

17:41

"Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

17:41

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

17:40

Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

17:13

Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

17:08

Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

16:43

Родные уплетут за милую душу: чем дополнить гречку, чтобы все ахнули от удивления

16:38

В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

16:02

Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

15:52

Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

15:36

Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

Реклама
15:10

Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

14:47

Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

14:42

В России умерла популярная актриса криминальных сериалов

14:38

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта: начался большой пожар

14:24

"Вы рабы, вы никто": Вайкуле дала прочуханки россиянам

14:18

Войска РФ в Крыму испугались морских дронов и ударов по Черноморскому флоту

14:15

Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике

13:29

Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы: оккупанты остановили движение транспортаФотоВидео

13:05

В РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбыВидео

12:32

В ОАЭ задумали встречу Зеленского и Путина, но планы России провалятся - Подоляк

12:06

РФ скинула авиабомбу на Орехов: погиб правоохранитель, много пострадавших

12:05

Распечет до +37: синоптик сказала, когда Украину накроет невыносимая жара

11:13

"Не будем стесняться пойти в Конгресс": у Байдена готовы просить больше денег для Украины

11:10

Путин остался без сверхприбыли: в России мощно рухнул рубль

10:29

В Кривом Роге прогремели взрывы во время тревоги: первые подробности

10:05

Войска РФ ослабились на Запорожье, прорывы ВСУ могут стать решающими – ISW

09:44

Новый мятеж либо смерть Пригожина: Грозев описал перспективы РФ на ближайшие полгода

09:34

Отменить доплату 30 тысяч и вернуть ее: для чего?мнение

09:18

Шарф и кашемировое пальто: Меган Маркл попалась папарацци в +21

08:44

"Будет тяжелая осень": Украина начнут агитировать за переговоры с РФ – Кулеба

Реклама
08:44

ВСУ достигли тактически значимых успехов на Запорожье: в ISW раскрыли детали

08:18

Жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста

07:47

"Было светопреставление": ночью в Крыму гремели взрывы, оккупанты заявили об атаке дроновВидео

06:50

Оптическая иллюзия с подвохом: нужно найти лису в зарослях за 8 секунд

06:25

Что означают слова "чепурний" и "ґречний": языковед ошарашил ответомВидео

06:10

Что вы знаете о москвичах?мнение

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023: Раки получат от Вселенной второй шансВидео

04:30

Карта дня: что предвещает Таро на 12 августа

04:00

Безумная головоломка: только гении найдут человека и его союзников за 27 секунд

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 августа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять