"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

Глава государства подчеркнул, что на следующей неделе ожидаются весомые переговоры для Украины.

https://glavred.info/ukraine/budut-vesomye-veshchi-zelenskiy-anonsiroval-vazhnuyu-nedelyu-dlya-ukrainy-10497328.html Ссылка скопирована

Зеленский анонсировал важную неделю для Украины / Коллаж: Главред, фото: офис президента, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно следующей недели. Глава государства подчеркнул, что ожидаются весомые переговоры для нашей страны. Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего видеообращения.

Как отметил Зеленский, сегодня был насыщенный день. В частности, было проведено селекторное совещание с военными и чиновниками. Основная тема – наступательные действия ВСУ и результаты работы нового украинского оружия.

По словам президента, во время совещания также были отчеты разведки относительно планов оккупантов. Глава государства подчеркнул, что у россиян безнадежные планы.

видео дня

"Провел совещание относительно следующей недели – наших международных мероприятий. Будут весомые вещи. Весомые переговоры для Украины", - сказал украинский гарант.

Кроме того, Зеленский рассказал, что он провел важную встречу с представителями компании BAE Systems. По его словам, наши воины очень хорошо знают оружие, которое производит эта компания. В частности, очень мощную артиллерию – L119 и M777 и бронетехнику – CV90.

"Компания начинает работать в Украине. Наша цель – чтобы все самое полезное оружие для обороны можно было производить в Украине. И это будет. Уже по определенным позициям производство есть, а будет по всем необходимым", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины успешно применили свое дальнобойное оружие по вражескому объекту. Цель поражена на дальности более 700 километров.

Кроме того, ранее у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Михаил Подоляк отметил, что скоро ударов по территории России станет больше. Он подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.