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"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

Алина Дембицкая
29 августа 2023, 22:20 обновлено 29 августа, 22:20
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Даже очень кровопролитные войны не забирают всех мужчин, подчеркнул полковник запаса.
'Такая суровая реальность': Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев
Могут ли мобилизовать всех украинцев? / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, Telegram-канал президента Украины

В течение действия военного положения в Украине активно реализуется программа всеобщей мобилизации. Многих украинцев интересует, существует ли возможность включения всех мужчин в состав ВСУ.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью ТСН.uа, даже очень кровопролитные войны не забирают всех мужчин – такого не бывало в исторических примерах и параллелях.

"Вместе с тем, должны понимать, что война экзестенциальная: или враг нас, или врага мы. И, к большому сожалению, мы также несем потери. И никто, кроме нас, воевать не будет – такая суровая и жестокая действительность. Мобилизационный ресурс будут пополнять исключительно украинцы, других сценариев не будет", - пояснил Черник.

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Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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