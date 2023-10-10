Ударят морозы: в Украине температура воздуха опустится ниже 0

Погода в Украине 11 октября будет очень холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине в этот день будут сильные морозы. Синоптики объявили II уровень опасности, а в Киеве - и уровень опасности.
Погода 11 октября
В Украине 11 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Ночью сильные заморозки 0-5° (на Закарпатье и побережье морей температура 1-6° тепла); днем температура 9-14° тепла, в западных и Одесской областях до 17°, в Карпатах 6-11°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -1
По данным meteoprog, 11 октября будет прохладно, в некоторых областях температура воздуха опустится ниже нуля.
Холоднее всего будет на территории Сумской и Полтавской областей. Там температура воздуха опустится до -1...+11 градусов.
Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 6-16 градусов тепла.
Погода 11 октября в Киеве
В Киеве 11 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Ночью сильные заморозки 0-5°; температура днем 9-14° тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.
8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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