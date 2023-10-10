Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

По словам синоптика, резкого похолодания до конца октября не ожидается. Дожди будут периодически, но не часто.

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Синоптик сказала, когда по всей Украине выпадет первый снег/ unsplash.com

Погода в Украине до конца октября будет стабильно прохладной. Первый снег на большей части территории может выпасть после 20 октября.

Таким прогнозом погоды поделилась заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет NV. Она отмечает, что для конца октября снегопады уже не являются диковинкой.

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"Первый снег в Карпатах уже был в эти выходные. На остальной территории, как всегда: после 20 октября это уже не диковинка для большей части Украины, кроме крайнего юга. Чаще всего так происходит. Будет ли так в этом году – вопрос, но в принципе на конец октября в Украине снегопады возможны", – отметила Голеня.

Также синоптик спрогнозировала, какой может быть погода до конца октября 2023 года. По ее словам, к концу месяца снова может быть волна тепла. Проведенные сейчас расчеты показывают, что до конца октября пока не видно резкого похолодания.

"То есть температурный диапазон всё равно останется +3...+8 ночью, а дневная температура до +8...+15 градусов. Дожди периодически будут, но немного. По сегодняшним данным такой расчет. Прогноз погоды за пределами 5 суток меняется каждый день", – сказала синоптик.

Погода в Киеве на октябрь 2023 года (прогноз погоды рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog

Погода в Украине

Раньше синоптики предупредили об опасной погоде на вторник, 10 октября. Отмечалось, что будут заморозки, в нескольких областях дождь. В большинстве областей не будут отступать заморозки, но днем температура воздуха чуточку повысится.

Также ранее синоптик Наталья Голеня назвала дату сильного потепления, которое ждет украинцев уже в ближайшие дни. По ее словам, температура начнет подниматься уже с 12 октября, к выходным она кое-где может достичь +23 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 9 по 15 октября. Погода в течение недели будет достаточно холодной, кое-где ударят заморозки -5 градусов, однако в некоторых областях в отдельные дни будут дожди.

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