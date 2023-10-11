"Могла быть маскировочная атака": эксперт объяснил, как Моссад "проглядел" нападение

Нападение ХАМАС - "это больше вопрос к политике, которую проводило правительство Нетаньяху", считает Тарас Загородний.

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Тарас Загородний рассказал, почему не сработала израильская модель безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter ЦАХАЛ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний назвал причины, по которым террористической группировке ХАМАС удалось внезапно атаковать Израиль и почему не сработала израильская модель безопасности.

"Я не согласен с теми, когда говорят, мол, где ваш хваленый Моссад – в реальном мире все работает не так. Уверен, что разведка докладывала, но доклады разведки – это одно, а политические решения все равно принимают политики. Политика Израиля заключалась в сближении с Россией, чтобы в дальнейшем как раз избежать нападений со Сектора Газы. И это больше вопрос к политике, которую проводило правительство Нетаньяху. Однако систему характеризуют не ошибкой, а реакцией на ошибку. Пока Израиль реагирует достаточно эффективно", - сказал Загородний в интервью Главреду.

По словам эксперта, ХАМАС, скорее всего, консультировали Россия с Ираном, и они максимально смогли замаскировать это нападение, так как знают алгоритмы Моссада.

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"Так же, кстати, они поступали и во время войны Судного дня (и наверняка неслучайно начало атаки ХАМАС произошло именно в день ее начала 50 лет спустя). Тогда тоже военная разведка АМАН говорила, что нападения не будет, а Моссад, наоборот, что будет. Голда Меир тогда вообще находилась под давлением со стороны США, которые требовали не нападать первыми, иначе перестанут помогать. И тогда же вокруг Израиля была огромная система дезинформации", - отметил Загородний.

Он напомнил, что в 1973 году население страны насчитывало всего 3,5 миллиона, из которых 200 тысяч действующей армии, и также нужно было мобилизовать еще 500 тысяч, то есть фактически пришлось бы ставить под ружье практически все мужское население Израиля.

"Кроме того, тогда не заметили появления нового оружия на поле боя – противотанковых комплексов, которые в Советском Союзе называли "Малютка". Ими была обеспечена египетская армия, и они в огромных количествах начали уничтожать израильские танки, чего израильтяне не ожидали. В планировании операций тогда принимали участие военные генерального штаба СССР, то есть люди с боевым опытом. Все это – факторы, которые показывают, что не так прост противник, который может организовать замаскированную атаку", - сказал эксперт.

По мнению Загороднего, в этот раз также могла быть какая-то маскировочная атака, из-за чего Израиль удалось частично застать врасплох.

"ХАМАС тщательно подготовился, но я уверен, что Израиль с этим справится", - резюмировал он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября.

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

Издание Reuters писало со ссылкой на источники, что ХАМАСу удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне.

Племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что 45-й президент США мог быть причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. В частности, по ее мнению, Трамп мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.

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