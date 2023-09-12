'Они нас провоцируют': Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭС

Президент РФ заявил, что украинская ДРГ якобы пыталась взорвать ЛЭП возле российской атомной электростанции.

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Путин угрожает ударить по украинским АЭС / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео Telegram

Русский диктатор Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума угрожает открытыми ударами по украинским АЭС.

Президент РФ заявил, что украинская ДРГ якобы пыталась взорвать ЛЭП возле российской атомной электростанции с целью "нарушить деятельность энергетической установки". Участников операции, по словам Путина, взяли в плен.

"Это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов", - утверждает глава Кремля и в качестве "доказательства" добавляет, что "это полная абсолютная чистая правда".

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Произнеся вышесказанное, Путин взялся за ядерные угрозы Украине. И отметил, что британские службы работают по указаниям американцев.

"Они вообще понимают с чем они играют? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, АЭС? И вообще британское руководство и премьер-министр знают чем занимаются их спецслужбы в Украине?",- отметил диктатор.

Путин угрожает ракетными ударами по АЭС / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как российский диктатор угрожает Украине:

Напомним, что эксперт назвал главные условия и спрогнозировал сроки, когда режим Путина развалится. По мнению Богданова, это возможно по варианту - если Путин будет пытаться "учудить какую-то совсем дичь", то есть если, например, скажет, что РФ запускает ядерные боеголовки по Америке.

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа". В Соединенных Штатах никто не хочет слушать "озабоченности и обеспокоенности" Кремля, сказал российским пропагандистам рупор Путина Дмитрий Песков.

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