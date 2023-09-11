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"Путину чихать на украинские дроны в Москве": публицист раскрыл самый большой страх диктатора

Алёна Воронина
11 сентября 2023, 01:40
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Лишь одно событие в войне против Украины может стать для главы Кремля точкой настоящего поражения, поэтому он этого очень боится.
Владимир Путин, Юрий Богданов
Потеря Крыма для Путина – это наиболее болезненная точка из всех, отмечает Богданов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Для российского диктатора Владимира Путина лишь одно событие в войне против Украины станет наиболее болезненным и будет означать скорое приближение поражения страны-агрессора России – потеря оккупированного Крыма.

Когда украинские войска успешно зайдут в Крым, заблокируют его и начнут постепенно освобождать, для Путина это будет очень сильный маркер, что всё очень плохо. Такое мнение высказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду.

По его словам, украинским войскам легче будет освободить с помощью прямого штурма Крым, чем Донецк и Луганск. Освобождать эти два оккупированных города таким способом было бы очень трудно.

"Условно говоря, освобождение Донецка или Луганска Вооруженными силами Украины в виде прямого штурма я себе трудно представляю, потому что эта задача связана с большим количеством сложностей. Там, скорее, надо ждать действительно краха русского фронта и российской армии в целом. Потому что фактически штурм Донецка условно зеркалит штурм Мариуполя, только вдвое или трижды больше. Сколько Россия положила людей в Мариуполе мы знаем. Готовы ли мы к такому?", – отметил публицист.

Он подчеркнул, что Украина хочет минимизировать жертвы, поэтому вряд ли пойдет именно на такой способ освобождения этих городов.

А Крым будет легче блокировать и взять под огневой контроль. И как только украинские военные дойдут до Мелитополя, то фактически задача потенциального блокирования Крыма с моря и с суши будет решена.

"Оборонять полуостров, который лишен подвоза боеприпасов, топлива, и имеет усложненные вопросы с логистикой обычных гражданских товаров – это уже совсем другая история. То есть оборонять Крым будет гораздо труднее, если Украина лишит Россию преимущества в море. Как мы видим на примере использования морских дронов, Украина может это сделать даже не имея собственного флота. А если Крым оторван от коммуникации с материком, или через Керченский мост, или через тот коридор, который, к сожалению, россияне всё-таки образовали, то его освобождение становится проще", – объяснил Богданов.

По его словам, потеря оккупированного полуострова для Путина станет наиболее болезненной точкой. Публицист подчеркнул, что российского диктатора политически не смущают украинские беспилотники в Пскове или Москве, ему на них просто наплевать. А вот Крым будет тем фактором, которым может очень больно ударить по главе Кремля.

"Поэтому если рассматривать теоретически, что для него будет точкой настоящего поражения, то это Крым", – подытожил Богданов.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Смотрите видео интервью Юрия Богданова Главреду:

Могут ли в РФ устранить Путина

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля.

Журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник описал, во что превратилась жизнь Путина. Глава Кремля перестал быть игроком и стал фигурой, которой играют. Путина не стоит путать с системой. Система, которая существует в РФ, пережила уже не одного диктатора.

В то же время Александр Сотник отметил, что освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина. Он отметил, что Путин не сможет усидеть в своем кресле, если российские оккупанты будут разгромлены на фронте в Украине. Именно после освобождения Крыма может закончиться война, убежден Сотник.

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