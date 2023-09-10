Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсад

В результате вражеской атаки беспилотниками, которая длилась более 3 часов, был поврежден инфраструктурный объект и многие другие здания.

https://glavred.info/ukraine/udar-dronov-po-kievshchine-oblomkami-poseklo-doma-povrezhdeny-shkola-i-detsad-10499449.html Ссылка скопирована

Последствия атаки дронами на Киев/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, КМВА

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 10 сентября, атаковали беспилотниками столицу Украины и Киевскую область. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов. В результате удара дронов по Киевщине в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. На месте удара работают экстренные службы. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook. Он рассказал о последствиях атаки оккупантов беспилотниками на область.

"В то же время взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов. В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении. видео дня

Кроме этого, в одной из общин взрывной волной было повреждено помещение школы, детского сада и поселкового совета, а в другой общине повреждения получил учебно-реабилитационный центр.

"Также возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки. Каждого жителя Киевщины прошу не пренебрегать опасностью! Пребывайте в укрытиях во время сигнала "Воздушная тревога". Спасибо нашим военным за надежную защиту", – добавил глава Киевской ОВА.

Атака дронов по Киеву 10 сентября

Напомним, оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали Киев дронами. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы Украины. На месте падения части обломков возникли возгорания. Есть один пострадавший, у которого возникла острая реакция на стресс – медики оказали необходимую помощь.

В целом большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Но было попадание в квартиру в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.