Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсад

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 10 сентября, атаковали беспилотниками столицу Украины и Киевскую область. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов. В результате удара дронов по Киевщине в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. На месте удара работают экстренные службы. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook. Он рассказал о последствиях атаки оккупантов беспилотниками на область.
"В то же время взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов. В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.видео дня
Кроме этого, в одной из общин взрывной волной было повреждено помещение школы, детского сада и поселкового совета, а в другой общине повреждения получил учебно-реабилитационный центр.
"Также возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки. Каждого жителя Киевщины прошу не пренебрегать опасностью! Пребывайте в укрытиях во время сигнала "Воздушная тревога". Спасибо нашим военным за надежную защиту", – добавил глава Киевской ОВА.
Атака дронов по Киеву 10 сентября
Напомним, оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали Киев дронами. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы Украины. На месте падения части обломков возникли возгорания. Есть один пострадавший, у которого возникла острая реакция на стресс – медики оказали необходимую помощь.
В целом большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Но было попадание в квартиру в Шевченковском районе.
"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.
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