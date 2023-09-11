У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

В Соединенных Штатах никто не хочет слушать "озабоченности и обеспокоенности" Кремля, сказал российским пропагандистам рупор Путина Дмитрий Песков.

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В Кремля не верят, что избрание Трампа президентом США изменит политику Вашингтона в отношении России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года вряд ли приведет к завершению развязанной агрессором Россией войны против Украины и изменению политики Вашингтона в отношении Москвы. В Штатах никто не намерен слушать Кремль. Об этом заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков.

В интервью пропагандистам Известия он прокомментировал "обещания" Трампа, который ранее сказал, что в случае победы на президентских выборах в США "мог бы остановить войну за 24 часа".

По словам рупора Кремля, ключевые постулаты американской политики не изменится в случае прихода Трампа на президентский пост.

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"Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствуют ведомые Вашингтоном европейцы. Поэтому возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал", - считает Песков.

Как полагает кремлевский представитель, победа Трампа может лишь привнести "определенные нюансировки", а в США никто не демонстрирует намерений "прислушиваться к озабоченности их визави, учитывать обеспокоенность их визави".

Заявления Трампа о войне России против Украины

В июле 45-й президент США Дональд Трамп сказал, что он якобы может закончить войну в Украине за один день. По словам политика, он "хорошо знает" и Зеленского, и Путина, и смог бы сделать так, чтобы Киев и Москва договорились.

До этого Трамп сделал так называемый прогноз, согласно которому Путин якобы захватит всю Украину. При этом Трамп сказал, что Путину лучше было бы не нападать на украинское государство.

Президент Владимир Зеленский считает, что на самом деле Трамп никогда не поддержал бы Путина. По мнению украинского гаранта, военная поддержка Киева продолжится и в случае избрания Трампа хозяином Белого дома.

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