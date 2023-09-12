Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал сроки

Несколько факторов в РФ могут внезапно сработать на пользу Украине, не исключил Юрий Богданов.

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Диктатор Владимир Путин до сих пор остается центром консенсуса и главным арбитром для российской элиты, заявил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

"Он может прекратить им быть в трех случаях. Первый - если ситуация на фронте для него станет действительно катастрофической. Сейчас Россия, терпит поражение, но до сих пор при этом держит фронт. То есть еще нет такой ситуации, как, например, в царской армии или армии времен Временного правительства 1917 года, когда фронт просто развалился (хотя ВСУ над этим работают)", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, второй вариант - если Путин будет пытаться "учудить какую-то совсем дичь", то есть если, например, скажет, что РФ запускает ядерные боеголовки по Америке.

"И третий - это острый экономический кризис в РФ, который постепенно развивается", - отметил он.

Публицист считает, что все эти три фактора могут внезапно сработать на пользу Украине.

"Насколько режим Путина уязвим? Мы видели насколько, когда Пригожин спокойно доехал почти до Москвы. Опять же, или его личная трусость, или отсутствие реальных амбиций захватить власть его остановили, но, тем не менее, мы видели, что Путина никто не пошел защищать. То есть и россияне, и большинство силовиков и даже местных элит оказались максимально пассивными к этой истории", - напомнил он.

Эксперт уверен, что режим Путина хрупкий, но у диктатора нет выбора – ему приходится демонстрировать, что он планирует быть у власти долго.

"Путинский режим хрупок, когда он упадет - мы не знаем, потому что этот фактор преимущественно определяется случайно. Но у него, я уверен, нет диапазона планирования более трех-пяти лет. Он может уцелеть после поражения в Украине, но пока нет причин ожидать, что война продлится еще пять лет", - добавил Богданов.

Смотрите видео - интервью Юрия Богданова Главреду:

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Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления. Россия не выдержит долгую войну, уверен глава государства.

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