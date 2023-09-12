УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал сроки

Алексей Тесля
12 сентября 2023, 02:05
10
Несколько факторов в РФ могут внезапно сработать на пользу Украине, не исключил Юрий Богданов.
Владимир Путин, Юрий Богданов
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Диктатор Владимир Путин до сих пор остается центром консенсуса и главным арбитром для российской элиты, заявил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

"Он может прекратить им быть в трех случаях. Первый - если ситуация на фронте для него станет действительно катастрофической. Сейчас Россия, терпит поражение, но до сих пор при этом держит фронт. То есть еще нет такой ситуации, как, например, в царской армии или армии времен Временного правительства 1917 года, когда фронт просто развалился (хотя ВСУ над этим работают)", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, второй вариант - если Путин будет пытаться "учудить какую-то совсем дичь", то есть если, например, скажет, что РФ запускает ядерные боеголовки по Америке.

"И третий - это острый экономический кризис в РФ, который постепенно развивается", - отметил он.

Публицист считает, что все эти три фактора могут внезапно сработать на пользу Украине.

"Насколько режим Путина уязвим? Мы видели насколько, когда Пригожин спокойно доехал почти до Москвы. Опять же, или его личная трусость, или отсутствие реальных амбиций захватить власть его остановили, но, тем не менее, мы видели, что Путина никто не пошел защищать. То есть и россияне, и большинство силовиков и даже местных элит оказались максимально пассивными к этой истории", - напомнил он.

Эксперт уверен, что режим Путина хрупкий, но у диктатора нет выбора – ему приходится демонстрировать, что он планирует быть у власти долго.

"Путинский режим хрупок, когда он упадет - мы не знаем, потому что этот фактор преимущественно определяется случайно. Но у него, я уверен, нет диапазона планирования более трех-пяти лет. Он может уцелеть после поражения в Украине, но пока нет причин ожидать, что война продлится еще пять лет", - добавил Богданов.

Смотрите видео - интервью Юрия Богданова Главреду:

Ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления. Россия не выдержит долгую войну, уверен глава государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин война России и Украины Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

23:25 Украина
Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

22:15 Украина
Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал сроки

01:35

"Политическое животное нагуляло вес": Сотник объяснил, почему в РФ убрали ПригожинаВидео

11 сентября, понедельник
23:55

Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды

23:25

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

22:56

Европа боится распада РФ: назван идеальный для Запада сценарий исхода войныВидео

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
22:15

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

21:58

"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

21:49

Умер народный артист Украины Ян Табачник

21:26

В Донецке "крякнул" российский пропагандист и друг "Моторолы": что случилось

Реклама
21:09

"Стоят достаточно плотно": в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожнымиВидеоблоги

20:47

Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

20:33

Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

19:53

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:52

Двойное налогообложение для банков и гейминга грозит потерями госбюджета — СМИ

19:32

Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

19:10

Маск сорвал операцию Украины?мнение

19:07

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:05

10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

18:59

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

Реклама
18:43

Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

18:38

Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

18:24

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:16

Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

18:14

"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

Реклама
15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

14:26

Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

14:15

Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемахВидео

14:08

Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украинымнение

13:39

Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять