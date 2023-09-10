УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

Алексей Тесля
10 сентября 2023, 22:48 обновлено 10 сентября, 22:51
277
Россия не выдержит долгую войну, уверен глава государства.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский сделал заявление в адрес Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин в долгой войне проигрывает, однако он этого не понимает, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к этому он и готовится. Такое заявление он сделал изданию The Economist.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - сказал президент.

видео дня

Вместе с тем он уверен в том, что что сама Россия хрупкая и ее экономика не выдержит.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Глава государства также отметил, что если ВСУ еще немного надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут.

По словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал глава государства.

Он отметил, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области, однако большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - сказал Зеленский.

Ранее Кирилл Буданов дал неожиданный прогноз. Россияне физически не могут вести долговременные действия, уверен начальник ГУР.

Напомним, Зеленский ранее назвал вероятные сроки и цели атак РФ. Агрессор стремиться нести страдания для украинского народа, подчеркнул президент.

Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

22:48 Украина
F-16 могут передать Украине раньше запланированных сроков, но есть нюанс – WSJ

F-16 могут передать Украине раньше запланированных сроков, но есть нюанс – WSJ

21:53 Мир
ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

20:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:50

"Он постоянно угрожает": Маринина раскрыла подробности террора Войтенко

22:48

"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

22:36

"Очередная позиция взята": Сенцов рассказал о сверхтяжелых боях возле Работиного

21:53

F-16 могут передать Украине раньше запланированных сроков, но есть нюанс – WSJ

21:25

Голос країни-13 - 2 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
21:22

"Путин уже проиграл": в США сделали заявление о результатах войны РФ против Украины

21:13

Бурение сквозь русское мясомнение

20:50

ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины

20:16

Собрались за четвертым: Инна Мирошниченко поделилась планом на будущее

Реклама
19:53

"Украина нуждается в нашей поддержке": в США оценили результаты контрнаступления ВСУ

19:47

В ВСУ намекнули на новую "бавовну" на Крымском мосту

19:30

Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

19:26

Действия французских политиков могут обострить ситуацию на Кавказе

18:38

На грани развода: этот период самый опасный для пар

18:33

Как на украинском назвать тапочки: Авраменко озвучил правильный ответ

18:26

Когда закончится война в Украине: Буданов дал неожиданный прогноз

17:46

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушенийФото

17:32

Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атакВидео

17:13

Британский полковник жестко раскритиковал Байдена: в чем причина

17:10

К чему снится медведь: сон сулит брак либо месть

Реклама
16:46

Лишь гении справятся с загадкой: нужно найти 5-го человека за 15 секунд

16:39

"Неповторимо": путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду

16:36

Как узнать, какой у тебя запах тела: самый простой вариант

16:33

РФ стянула лучшие резервы и нацелилась на крупный город Украины — Маломуж

16:31

Что положить в мышеловку: от этих трех продуктов они без ума

16:26

Не пропустите этот знак свыше: какие сны предвещают скорое замужество

16:13

Зачем Россия перебрасывает ТРК "Точка-У" в Беларусь: эксперт раскрыл угрозу

16:06

Константин Меладзе записал песню с экс-ВиаГрой - Вера Брежнева отреагировала

16:03

Что нужно сделать после укуса шершня: простейшие копеечные средства творят чудеса

15:47

В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

15:31

Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

15:19

Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

15:15

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

14:40

Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

14:32

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:20

"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

14:15

Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

14:00

"Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного

13:49

Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

13:36

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Реклама
13:10

К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

12:49

Употребляйте ответственно: раскрыт самый полезный вид сала

12:46

Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

12:44

Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

12:41

Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

12:34

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:06

Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

11:51

Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

11:46

Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

11:45

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсадФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять