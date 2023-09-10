"Путин не понимает": Зеленский сделал громкое заявление насчет контрнаступления

Россия не выдержит долгую войну, уверен глава государства.

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Владимир Зеленский сделал заявление в адрес Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин в долгой войне проигрывает, однако он этого не понимает, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к этому он и готовится. Такое заявление он сделал изданию The Economist.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - сказал президент.

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Вместе с тем он уверен в том, что что сама Россия хрупкая и ее экономика не выдержит.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Глава государства также отметил, что если ВСУ еще немного надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут.

По словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал глава государства.

Он отметил, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области, однако большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - сказал Зеленский.

Ранее Кирилл Буданов дал неожиданный прогноз. Россияне физически не могут вести долговременные действия, уверен начальник ГУР.

Напомним, Зеленский ранее назвал вероятные сроки и цели атак РФ. Агрессор стремиться нести страдания для украинского народа, подчеркнул президент.

Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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