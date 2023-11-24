ВСУ дойдут до Джанкоя: полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма

Украинские военные после форсирования Днепра будут двигаться в направлении Крыма.

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ВСУ будут продвигаться в сторону Крыма после форсирования Днепра / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот с видео

Украинские военные с наступлением холодов и морозов смогут форсировать Днепр в Херсонской области и мощно продвинуться на левобережье. Это позволит дойти до Крыма и перерезать "суходольный коридор" оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Он отметил, что после форсирования Днепра и выходу к трассе М-14 оптимальным будет продвижение в сторону Скадовска, вдоль побережья Черного моря, держа направление в сторону Крыма на Армянск.

"С правой стороны, юга (Черное море), будет прикрываться фланг, а с другой стороны, слева на северо-западе, окажется российская линия боевого столкновения. Атака будет даже не фланговой, а фронтальной, что, как минимум, вдвое уменьшит длину боевого столкновения и прикроет фланговые удары", - сказал Свитан.

После взятия Армянска украинские военные будут продвигаться в направлении Джанкоя. Именно там будет перерезан "суходольный коридор", россияне не смогут использовать железную дорогу, которая идет на Мелитополь, Армянск и Севастополь.

В то же время Роман Свитан убежден, что украинским военным будет неудобно продвигаться в сторону Мелитополя сразу после форсирования Днепра.

"Любой выход на Мелитополь предполагает прикрытие флангов, и чем глубже продвижение в сторону города, тем длиннее будут фланги с обеих сторон. В таком случае на 50 километров продвижения будет 120 километров фронта, которые нужно удерживать как с одного, так и с другого фланга", - говорит Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите интервью Романа Свитана на Главреде:

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра. Он отметил, что между двумя берегами Днепра удалось наладить "определенные связи", которые помогают удерживать плацдармы на левобережье Херсонщины. Однако российские силы продолжают систематически обстреливать позиции Сил обороны на правом берегу.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что россияне выводят резервы с Запорожского направления и перебрасывают на левобережье Херсонщины. Таким образом враг пытается остановить продвижение украинских военных.

Стоит напомнить также о том, что в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ левобережья. ВСУ планируют оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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