Украину ждет похолодание: к населению обратились с просьбой по электроэнергии

В Украине будет похолодание, следующие два дня ожидается непогода. Населению следует снизить потребление электроэнергии в пиковые часы. Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко.
На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что украинцам из-за похолодания в ближайшие дни нужно будет экономить электроэнергию.
По его словам, снизить потребление электричества следует в пиковые часы.
"У меня к вам есть просьба. Следующие два дня будет холодно. Поэтому нужно всем вместе снизить потребление в пиковые часы. Как это сделать вы знаете. Вы это уже делали. Давайте вместе поможем друг другу", - подчеркнул Сергей Коваленко.
Напомним, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич ранее заявил, что в Украине с 8 по 14 января серьезно похолодает. В восточных, северных и западных областях будут низкие температуры. Температура воздуха может снизиться до - 22… - 27 градусов.
Ранее в 8 регионах Украины не было света в некоторых районах. Причиной тому были обстрелы с воздуха со стороны российских оккупационных войск.
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