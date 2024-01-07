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Украину ждет похолодание: к населению обратились с просьбой по электроэнергии

Андрей Ганчук
7 января 2024, 23:42
Следующие два дня на территории Украины будет холодно, населению следует экономить электроэнергию в определенное время, считает Сергей Коваленко.
ЛЭП, зима, электроэнергия
Украинев призвали экономить электричество в пиковые часы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине будет похолодание, следующие два дня ожидается непогода. Населению следует снизить потребление электроэнергии в пиковые часы. Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что украинцам из-за похолодания в ближайшие дни нужно будет экономить электроэнергию.

По его словам, снизить потребление электричества следует в пиковые часы.

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"У меня к вам есть просьба. Следующие два дня будет холодно. Поэтому нужно всем вместе снизить потребление в пиковые часы. Как это сделать вы знаете. Вы это уже делали. Давайте вместе поможем друг другу", - подчеркнул Сергей Коваленко.

Напомним, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич ранее заявил, что в Украине с 8 по 14 января серьезно похолодает. В восточных, северных и западных областях будут низкие температуры. Температура воздуха может снизиться до - 22… - 27 градусов.

Ранее в 8 регионах Украины не было света в некоторых районах. Причиной тому были обстрелы с воздуха со стороны российских оккупационных войск.

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