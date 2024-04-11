Под угрозой 6 городов: эксперт назвал предпосылки 'большого наступления РФ'

По словам военного эксперта, захват Авдеевки и Часового Яра может означать начало анонсированного Россией "большого наступления на Донбассе".

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Эксперт назвал предпосылки "большого наступления РФ на Донбассе" / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Военный эксперт Денис Попович оценил угрозу и последствия вероятного захвата россиянами Часового Яра в Донецкой области и назвал 3 фактора, которые позволят защитить город от оккупантов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что город находится на возвышенности, что способствует обороне и дает преимущество в контроле над окружающей местностью.

В случае успешного захвата российскими оккупантами Часов Яр, они смогут продолжить продвижение на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города составляют последнюю агломерацию в Донецкой области, которая остается под контролем Украины.

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"Таким образом, враг приближается к своей цели - захватить Донецкую область", - подчеркнул Попович.

В то же время, он отметил, что пока трудно прогнозировать последствия захвата россиянами всей Донецкой области, ведь сначала россиянам нужно оккупировать Часов Яр.

По словам Поповича, есть 3 фактора, которые могут остановить продвижение российских оккупантов в направлении города Часов Яр.

"Конечно, возможно защитить, но для этого надо, во-первых, фортификацию строить, и она строится. Во-вторых, нужно оружие. Так или иначе, это уже совсем другой вопрос. И в-третьих, безусловно, нужна ротация воинских частей. Нужны свежие силы, нужны резервы", - подчеркнул Попович.

Эксперт считает, что захват российскими войсками Авдеевки и попытки оккупировать Часов Яр могут предвещать большое наступление в Донецкой области. Он указывает на то, что ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил о том, что россияне могут пытаться продолжить наступление в сторону Покровска.

"Я думаю, это предвестники начала этих наступательных действий, поскольку сейчас враг будет накапливать резервы и пытаться дальше продвигаться. Безусловно, надо к этому готовиться. Я тоже думал, что будет оперативная пауза. Я тоже думал, что им стоит будет остановиться после Авдеевки, после огромных потерь и приготовиться. Но, как видим, что если бы не случилось так, что это и есть приготовление", - сказал Попович.

Он резюмировал, что россияне уже готовят силы и планируют активизировать свои действия ближе к лету.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Бои у Часового Яра - новое наступление РФ на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская авиация в ходе очередной попытки наступления на город Часов Яр в Донецкой области нанесла удар по своей же пехоте. Об этом рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

Аналитики Института изучения войны в отчете сообщили, что российская оккупационная армия начала новую волну атак на Бахмутском направлении. Сейчас враг сосредотачивает собственные усилия в районе Часового Яра.

Глава украинской военной разведки Буданов отметил, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая. По его словам, целью российского наступления будет город Покровск Донецкой области.

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