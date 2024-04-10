Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

По данным ОВА, в результате вражеских ударов по Харьковщине погибла 14-летняя девушка, кроме того, еще трое жителей области получили ранения.

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РФ нанесла удар по Харьковщине - в ОГА рассказали о последствиях обстрела / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 10 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Взрывы прогремели в населенных пунктах Липцы и Малая Даниловка. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди. Профильные службы работают на месте", - написал он.

Впоследствии стало известно, что в результате российского обстрела погибла 14-летняя девочка.

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"Пострадали по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, которая получила осколочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы", - отметил Синегубов.

По состоянию на 15:45 количество жертв в результате обстрела Липцев возросло.

"Погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет. Разбор завалов продолжается", - добавил Синегубов.

Кроме того, россияне нанесли удар и по городу Волчанск Харьковской области. По данным ОВА, враг запустил по городу 2 управляемые авиабомбы.

"В результате ударов полностью разрушена поликлиника. На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в ОВА.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары по Харьковщине - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия систематически обстреливает Харьков двумя волнами. Одной из этих волн оккупанты направляют удары на украинских спасателей и правоохранителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харькове 6 апреля прогремели масштабные взрывы. Российские оккупанты атаковали город, используя управляемые авиабомбы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным британского издания The Economist, оккупанты из РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", где будет невозможно проживать гражданскому населению.

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