Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

Сегодня, 10 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Взрывы прогремели в населенных пунктах Липцы и Малая Даниловка. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди. Профильные службы работают на месте", - написал он.
Впоследствии стало известно, что в результате российского обстрела погибла 14-летняя девочка.
"Пострадали по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, которая получила осколочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы", - отметил Синегубов.
По состоянию на 15:45 количество жертв в результате обстрела Липцев возросло.
"Погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет. Разбор завалов продолжается", - добавил Синегубов.
Кроме того, россияне нанесли удар и по городу Волчанск Харьковской области. По данным ОВА, враг запустил по городу 2 управляемые авиабомбы.
"В результате ударов полностью разрушена поликлиника. На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в ОВА.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Удары по Харьковщине - последствия обстрелов
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия систематически обстреливает Харьков двумя волнами. Одной из этих волн оккупанты направляют удары на украинских спасателей и правоохранителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Харькове 6 апреля прогремели масштабные взрывы. Российские оккупанты атаковали город, используя управляемые авиабомбы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По данным британского издания The Economist, оккупанты из РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", где будет невозможно проживать гражданскому населению.
Другие новости:
- Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВКК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию
- Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину
- "За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред