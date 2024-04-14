Угроза окружения города: РФ бросила все силы на штурм Часового Яра - офицер ВСУ

Офицер ВСУ отмечает, что россияне пытаются продвинуться с флангов в районе Часового Яра для дальнейшего окружения города.

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Офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ситуация на Бахмутском направлении в районе города Часов Яр остается напряженной. Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российскими оккупантами в Богдановке и Ивановском. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Федоренко отметил, что некоторые позиции периодически переходят из рук в руки из-за интенсивности боев.

"Что касается Богдановки, Ивановского - там бои идут за каждый дом, каждую улицу. И иногда так бывает, что противник вытеснил Силы обороны, занял те или иные позиции. Силы обороны накопили возможности, вытеснили противника и восстановили состояние и положение. А в источниках информации других, которые подают аналитическую информацию о том, что происходит на фронте, это не всегда учитывается", - отметил он. видео дня

По его словам, основной целью российского наступления на этом направлении фронта является захват города Часов Яр или, хотя бы прорыв к жилой застройке для навязывания украинским защитникам уличных боев.

Он также отметил, что Ивановское и Богдановка являются левым и правым флангами соответственно. Федоренко отмечает, что в планах российских оккупантов есть окружение города Часов Яр.

Кроме того, российские оккупанты непрерывно, но безуспешно, атакуют поселки Клищеевка и Андреевка.

"Силы обороны в условиях ограниченного количества боеприпасов делают, я считаю, невозможное - надежно удерживают определенные наши рубежи", - сказал Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия. С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска приближаются к городу Часов Яр с трех направлений, активно применяя химическое оружие, сообщил командир батальона 92-й отдельной штурмовой бригады. Однако за последние две недели им не удалось достичь успеха.

Военный эксперт Денис Попович проанализировал угрозу и возможные последствия возможного захвата Часового Яра в Донецкой области российскими войсками и указал на 3 фактора, которые помогут защитить город от оккупантов.

Россияне Бахмутском направлении активно проводят наступательные операции с применением механизированных подразделений, сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

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