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650 тысяч оккупантов готовы к наступлению: Згурец назвал критические направления

Юлия Закрепа
5 июля 2024, 22:51
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Сейчас линия фронта составляет более 970 км, на всех направлениях продолжаются тяжелые бои за рубежи.
650 тысяч оккупантов готовы к наступлению: Згурец назвал критические направления
Россия готовит большое наступление / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstate

Военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что Покровское, Торецкое и Краматорское направления остаются сегодня самыми горячими точками фронта.

На этих участках в течение недели состоялось наибольшее количество боевых столкновений, общее количество которых доходило до 200 столкновений в сутки. Эксперт для "Еспресо" сообщил, что страна-агрессор Россия сосредоточила более 650 тыс. оккупантов по всей линии фронта.

"Покровское, Торецкое и Краматорское направления остаются сегодня самыми горячими точками фронта. На этих участках в течение недели состоялось наибольшее количество боевых столкновений. Общее количество которых доходило до 200 столкновений в сутки. Такого раньше не было. Сейчас линия фронта составляет более 970 км. Общее количество группировки вражеских войск, которые действуют вдоль всей линии фронта, составляет более 650 тыс. оккупантов. Действия врага на этих трех направлениях, в частности, наступление на Часов Яр, от Очеретино в сторону трассы Покровск-Константиновка, а также боевые действия в районе Торецка, являются элементами одного оперативного замысла противника. Все эти три вражеских вектора сходятся в Константиновке", - пояснил эксперт.

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Згурец заявил, что сейчас все усилия врага обусловлены попытками приблизиться к Славянско-Краматорскому укрепрайону. Враг прилагает для достижения этих целей максимальные усилия.

"Впрочем, не факт, что оккупантам удастся достичь их. Поскольку для сдерживания противника Силы обороны прилагают также максимальные усилия", - отметил он.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Наступление России: какая ситуация на фронте

Напомним, что в ВСУ предупредили об изменении тактики армии РФ и заявили о тяжелых боях за рубежи. Виталий Литвин заявил, что на фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях. Оккупанты не оставляют намерений полностью захватить Волчанск.

Россияне продвинулись на новом направлении на Харьковщине. В ОТУВ "Харьков" отметили, что Силы обороны зачищают от российских диверсионно-разведывательных групп населенный пункт Сотницкий Казачок на Харьковщине. Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Харьков" сложная.

Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ без оружия. Своевременная и надлежащая западная помощь по безопасности продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут перехватить инициативу на поле боя.

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