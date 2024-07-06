Россия начала операцию 'Мир': в ЦПД предупредили о 'тайных переговорах'

Из-за роспропаганды, набирают популярность конспирологические теории, будто тайные переговоры уже начались.

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Россия начала операцию "Мир" против Украины / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда стремится размыть украинскую Формулу мира в инфопространстве Запада, глобального Юга и Украины.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне уже вбросили в информационное пространство "мирные планы" с различными предложениями. Также в СМИ, благодаря работе роспропаганды, набирают популярность конспирологические теории, будто тайные переговоры уже начались.

По словам руководителя ЦПД, офицера Сил обороны Андрея Коваленко, отрабатывают эту информационную повестку как роспропагандисты внутри РФ, так и на международных информационных площадках.

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"Главная логика действий россиян - создать белый шум, сработать на часть общества, которое готово на мир любой ценой. На самом деле Россия не готова к справедливому миру и наращивает военные возможности для продолжения войны. Сеяние надежд относительно готовности к миру имеет целью создать иллюзию, что это Украина не хочет мириться. И это их главный нарратив для различных аудиторий мира", - пояснил Коваленко.

Глава ЦПИ уверен, что единственное реальное доказательство готовности РФ к справедливому миру - присутствие на втором Саммите мира.

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы можем заставить Россию закончить войну в этом году. Он также высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена - детали в материале.

В ООН будут настаивать, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия вопиюще нарушает международные законы, поэтому в ООН будут настаивать, чтобы РФ забрала войска из Украины.

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