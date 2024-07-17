Включают непонимание - реакция РФ на предложение Зеленского об участии в саммите

Официально российские дипломаты не понимают, для чего им нужно участвовать в следующем Саммите мира, как предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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НуВ РФ ответили на предложение Зеленского об участии в Саммите мира / коллаж: Глафред, фото: УНИАН, Википедия

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в РФ не понимают, что имеется в виду под этой встречей. "Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира, учитывая то, что первый по факту не был саммитом мира", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, стоит заметить, что заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что они не собираются участвовать в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что они не собираются участвовать в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

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"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно.... Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - заявил Галузин.

Как сообщают СМИ о войне

В июне появилась информация, что ВСУ не хватает снарядов, что позволило оккупантам, в частности, продвинуться в районе Авдеевки. Утверждалось, что с апреля в Украину прибыло около 10 000 снарядов калибра 155-мм из США, а также 12 000 из Германии.

В то же время в Украину уже прибыла первая партия боеприпасов, закупку которых в свое время инициировала Чехия. В июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

Тем временем в РФ отправилось 10 тысяч контейнеров со снарядами КНДР. Агрессор Россия в обмен на "помощь" поставила в КНДР технологии для развертывания шпионских спутников, а также танков и самолетов.

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