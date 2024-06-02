ВСУ не хватает снарядов: российские оккупанты продвинулись у Авдеевки — Bild

Из-под Соловьёво россияне наступают далее на запад, рассказал Юлиан Рёпке.

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ВСУ защищают позиции на Донбассе / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Российские оккупанты продвинулись на востоке и вошли в село Сокол в Донецкой области, рассказал эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, об этом свидетельствует видео, где шесть россйиских солдат плотным строем движутся из села Новобахмутовка в Соловьёво к западу от Авдеевки.

Они шли по открытому полю, но их не обстреливают из артиллерии, а лишь одного из них тяжело ранит украинский дрон-камикадзе. При этом аналитик считает это доказательством дефицита снарядов у ВСУ, а также бронетехники — у ВС РФ.

видео дня

"Из-под Соловьёво россияне наступают далее на запад на село Сокол. На его восточной окраине уже завязались первые бои. Это село несколько недель успешно защищает 47-я бригада ВСУ", - отмечается в сообщении.

Рёпке напомнил, что с апреля в Украину прибыло около 10 000 снарядов калибра 155-мм из США, а также 12 000 из Германии.

"Но сейчас ВСУ сосредотачивают силы в Харьковской области, где им удаётся успешно контратаковать. Это создаёт дефицит снарядов на других участках фронта", - добавили в Bild.

/ Bild

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись на востоке. Ресурс DeepState сообщил об уточнении линии столкновения в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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