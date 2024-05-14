РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

Аналитики Института изучения войны изменили свою оценку событий в Харьковской области.

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Оккупанты создают на Харьковщине буферную зону / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, deepstatemap.live, 38 отдельная бригада морской пехоты

13 мая российские оккупанты продолжали тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от города Харькова и сейчас, похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

К таким выводам военные эксперты ISW пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.

Война в Украине - карта Deep State / Фото: deepstatemap.live

В ISW отметили о том, что российские силы пытаются создать "буферную зону" а не противостоять вглубь, как ранее оценивал институт.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

13 мая мониторинговый канал DeepState сообщил, что наступление РФ на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал еще несколько сел и приближается к городу Волчанск.

Аналитики отмечают, что вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

14 мая аналитики DeepState сообщили, что армия страны-агрессора РФ оккупировала село Лукьянцы на севере Харьковской области.

Аналитики также сообщили, что оккупанты продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового.

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