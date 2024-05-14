УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

Анна Ярославская
14 мая 2024, 08:58
223
Аналитики Института изучения войны изменили свою оценку событий в Харьковской области.
Война в Украине - карта, ВСУ
Оккупанты создают на Харьковщине буферную зону / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, deepstatemap.live, 38 отдельная бригада морской пехоты

13 мая российские оккупанты продолжали тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от города Харькова и сейчас, похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

К таким выводам военные эксперты ISW пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.

Война в Украине - карта Deep State
Война в Украине - карта Deep State / Фото: deepstatemap.live

В ISW отметили о том, что российские силы пытаются создать "буферную зону" а не противостоять вглубь, как ранее оценивал институт.

видео дня

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

13 мая мониторинговый канал DeepState сообщил, что наступление РФ на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал еще несколько сел и приближается к городу Волчанск.

Аналитики отмечают, что вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

14 мая аналитики DeepState сообщили, что армия страны-агрессора РФ оккупировала село Лукьянцы на севере Харьковской области.

Аналитики также сообщили, что оккупанты продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

09:41 Мир
РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

08:58 Украина
ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:09 Украина
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 74640

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов 38495

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка 13595

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре 13572

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Последние новости

09:41

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

09:23

Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой

09:11

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - новые впечатления, Водолеям - непосильная задача

08:58

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

08:10

Новая тактика россиян на Харьковщине: что стоит знатьмнение

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья ПономаревПутин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев
08:09

ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:03

РФ ударила по Харькову двумя КАБами: был "прилет", есть пострадавшиеФото

07:48

Передал должность: принц Уильям и король Чарльз сделали официальное заявление

07:30

РФ оккупировала еще одно село на Харьковщине - DeepState

Реклама
07:25

Надо найти "неправильный" дом за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

06:45

"Сильный сигнал успокоения украинцам": Блинкен приехал в Киев - Reuters

06:10

Дом в Белгороде: кто его взорвал?мнение

04:40

Угроза падения Волчанска: Свитан назвал вероятное направление прорыва РФ

04:00

Звезда "Киборгов" признался, боится ли мобилизации

03:38

Когда правильно чистить зубы: до или после завтракаВидео

03:00

Синяки и кровотечение в глазу: звезду "Подпольной империи" избили в Нью-Йорке

02:00

"Приеду в Киев и помогу ВСУ": Андрей Макаревич пообщался с "Владимиром Зеленским"

01:41

Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на "горячих" направлениях

01:31

Головокружительная оптическая иллюзия: что скрывает красная точкаВидео

01:00

Россия расширяет "кулак" наступления дальше Харьковщины: еще две области под угрозой

Реклама
13 мая, понедельник
23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

20:12

"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

20:02

ВСУ отбросили россиян: зачищают Волчанск и наносят огневое поражение по врагу

19:49

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

19:10

Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФмнение

19:09

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

19:04

"Человека уже мобилизуют": в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

18:25

Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

18:22

Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

Реклама
18:19

В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на ХарьковщинеВидео

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять