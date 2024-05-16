Что происходит в Кремле: эксперт рассказал о плане Путина и его последствиях

Илья Пономарев рассказал о ситуации в Кремле и изменениях руководства в России.

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Для чего Путин устроил "перестановки" в Кремле / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В интервью Главреду координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, почему Путин делает перестановки в Кремле и чем это грозит для российских элит.

"Ну, он же там кровати вместе с девочками переставляет, то есть не занимается серьезным обновлением. Скамья у него довольно короткая, и вообще Путин придерживается очень консервативной кадровой политики, что является одним из факторов стабильности его режима. То есть все чувствуют себя вот такой номенклатурой, и те, кто попали в обойму, уже из нее не выпадут", - отметил Пономарев.

Он заметил, если они сохраняют лояльность, то их куда-то пристроят, хотя сам Путин хочет обновления и даже проводит определенные назначения в нынешнем правительстве.

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"Например, Михаила Дегтярева назначили министром спорта. И это вроде как непонятное министерство, да и человек во главе непонятный, но так Дегтярева вознаградили за то, что он подвергал себя чуть ли не физическому риску в Хабаровском крае после протестов по Фургалу. Назначили и Алиханова, которого многие называли перспективным. К тому же, он из той же чемезовской обоймы, что и Мантуров, его предшественник на посту министра промышленности. Так что какие-то назначения есть, но они очень аккуратные и точечные, что указывает на то, что Путин не хочет сильно обновлять состав правительства", - добавил эксперт.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев - российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Что происходит в Кремле

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин убрал Шойгу с должности министра обороны и уволил Патрушева. Новым министром обороны страны-агрессора России должен стать Андрей Белоусов, ранее он занимал должность первого заместителя главы федерального правительства.

Аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля об увольнении чиновников. Путин таким образом пытается усилить подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

В свою очередь политический эксперт Илья Пономарев раскрыл, какие изменения происходят в Кремле. Таким изменениям предшествовала достаточно серьезная борьба кремлевских кланов, которая была нацелена на контроль за экономикой.

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