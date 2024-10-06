Выгнали и в упор расстреляли: россияне жестоко казнили бойцов ВСУ

Украинский дрон зафиксировал безжалостную казнь пленных украинских военных в Нью-Йорке.

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Россияне расстреляли пленных украинских военных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты убивают украинских военных, которые попадают в плен. В Сети разлетелось новое видео с жестокой казнью наших защитников. Об этом сообщает 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ.

Украинский дрон зафиксировал момент расстрела пленных в Нью-Йорке в Донецкой области.

"Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений", - говорится в сообщении.

Видео с расстрелом пленных украинских военных можно посмотреть ЗДЕСЬ. Осторожно, кадры 18+.

Впоследствии украинским военным удалось взять в плен одного из группы оккупантов, которая была задействована в расстреле пленных украинских военных.Он лично рассказал, что российское командование приказало им расстреливать во всех украинских военных и никого не брать в плен.

"С пленными военными возиться никогда, в плен никого не брать. После этого поступила команда расстрелять, что группа и сделала", - сказал пленный российский оккупант.

Смотрите видео с российским оккупантом, который попал в плен:

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец акцентировал на том, что россияне совершили военное преступление, казнив наших защитников.

"Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области. Со своей стороны, как Омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права. Именно поэтому по всем вероятным случаям направляю письма в ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке. Такие вещи - это недопустимо и является нарушением прав человека! В то же время поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и надлежащее наказание", - написал он.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Казни пленных украинских военных - последние новости

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