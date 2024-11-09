Расстреляли раненого и безоружного: россияне жестоко убили бойца ВСУ - Лубинец

Что известно:
- Россияне расстреляли раненого безоружного украинского солдата
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил действия оккупантов, назвав их проявлением цинизма и жестокости
- Уполномоченный по правам человека направил обращение в МККК и ООН
Российские военные расстреляли, вероятно, раненого и безоружного украинского солдата. Этот момент оккупанты сняли на видео. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец.
"У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети", - написал он.видео дня
Лубинец подчеркнул, что действия оккупантов грубо нарушают Женевские конвенции, международное гуманитарное право и законы и обычаи ведения войны. Поэтому уполномоченный по правам человека направил письмо в МККК и ООН по этому случаю.
"Если не реагировать на это - преступления будут повторяться. Ненаказанное зло всегда возвращается", - заявил Лубинец.
На видео, которое распространилось в Сети, российские военные сняли, вероятно, раненого и безоружного украинского воина, который лежит на земле. На вопрос откуда военный, он ответил, что из Сумской области. Далее воина спросили, есть ли еще кто-то с ним, на что он ответил, что больше никого нет. После этого оккупанты его расстреляли.
Видео жестокого убийства, вероятно, украинского защитника:
Преступления российских военных - последние новости
Как сообщал Главред, ранее российские военные жестоко убили украинского защитника, сняв видео с отрезанной головой, которое, вероятно, имеет целью запугать украинцев. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что видео сняли на КПП в Белгородской области, а преступление совершили военные 155-й бригады морской пехоты РФ.
Также в сентябре войска РФ казнили мечом украинского военнопленного со связанными руками, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что такие действия направлены на деморализацию, но лишь усиливают решимость Украины в борьбе.
3 августа стало известно, что российские оккупанты убили украинского военнопленного, отрезав голову и конечности. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился к Красному Кресту, ООН и правоохранителям.
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