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РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

Даяна Швец
27 октября 2024, 13:52
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Убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником.
ВГУ, Селидово
Враг совершает преступления в городе Селидово / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Военнослужащие страны-агрессора, вероятно, обстреляли гражданскую машину из автоматического оружия в одном из населенных пунктов. Так, 27 октября 2024 года в нескольких Telegram-каналах опубликована следующая информация. Начато расследование об убийстве оккупантами жителей Селидово и обстреле гражданского автомобиля, сообщает Офис генерального прокурора.

Что такое Офис Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

видео дня

"На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились двое граждан, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Также Офис генерального прокурора отмечает, что враг расстрелял в городе двух женщин, а в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских.

Что известно о городе Селидово?

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.

Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Таким образом можно сделать вывод, что эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником.

"Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов", - подытожили в Офисе генерального прокурора.

Тот факт, что в Селидово происходят расстрелы гражданского населения, подтвердил и лейтенант Вооруженных Сил Украины Позывной "Алекс".

"После облета дронщиками подконтрольных территорий города, особенно частного сектора, были замечены на улицах трупы в гражданской одежде, при том, что данные участки города не пострадали от активных боевых действий, то есть данные убийства происходили уже после взятия под контроль этих территорий противником. Пилоты отмечают, что таких трупов немало по городу.

На данный момент (оккупантам - ред) не дают продвинуться за железную дорогу в районе Вишневого", - говорится в заявлении воина.

Ситуация на Донбассе - что известно

Как сообщал ранее Главред, россияне близки к окружению украинского города. Враги, пользуясь нехваткой человеческих ресурсов в Силах обороны Украины, продвигаются на нескольких направлениях и могут частично окружить Селидово.

Кроме этого, РФ захватила населенный пункт и продвинулись в нескольких точках, используя технику и пехоту, как говорится в последнем мире Deep State.

К тому же ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе. Как отметил украинский военный журналист Богдан Мирошников, угроза окружения "маячит на горизонте".

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