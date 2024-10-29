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Россияне убили человека и повредили Госпром: реакция Зеленского на вечернюю атаку

Анна Косик
29 октября 2024, 00:35
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Президент подчеркнул, что такие обстрелы в очередной раз доказывают - Россию нужно изолировать.
Последствия атаки
Враг попал в гражданскую инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что сказал Зеленский:

  • Враг попал по одному из самых известных в мире зданий
  • Под атакой РФ снова оказались гражданские лица
  • Путину не могут сойти с рук его преступления

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вечернюю атаку страны-агрессора России по мирным городам Украины. В Telegram он рассказал о последствиях вражеских ударов по Харькову и Кривому Рогу.

В результате атаки РФ на Харьков было серьезно повреждено одно из самых известных зданий в стиле конструктивизма в мире - Госпром, который находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

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Зато в Кривом Роге пострадал от попадания вражеской ракеты обычный жилой дом, в результате чего в нем вспыхнул пожар. Зеленский добавил, что многие другие города и общины Украины в этот вечер пострадали от российских обстрелов.

"Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным добавляет ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того, чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решимость", - подчеркнул он.

  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский

Обновленные данные о последствиях вражеских ударов опубликовал и мэр Харькова Игорь Терехов. По состоянию на 23:28 известно уже о 7 пострадавших. А в Кривом Роге не обошлось без погибших.

По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате тяжелых ранений после ракетной атаки на Кривой Рог погиб 39-летний мужчина. Кроме этого, количество пострадавших возросло до 12 человек.

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 октября в Харькове были слышны взрывы. Российские оккупанты атаковали город управляемыми авиабомбами. Враг попал по центру Харькова, в результате чего есть 7 пострадавших.

Накануне, в ночь на 27 октября противник совершил атаку, использовав 80 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа, запущенные из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в России.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

И на этом враг не останавливается. Ранее стало известно, что российское командование увеличило количество российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Оленья" до 13 единиц. 12 российских Ту-95МС уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

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война в Украине новости Харькова Владимир Зеленский новости Кривого Рога Ракетная атака на Украину
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