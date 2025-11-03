Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

Кратко:
- Султан опасался, что в кафе будут рождаться заговоры и бунты
- Мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты
Культура кофеен сейчас распространена и популярна по всему миру, однако так было совсем не всегда. Например, в Турции за публичное употребление кофе наказывали смертной казнью. В 1633 году султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе, то есть кофейни не могли больше работать. Об этом пишет Аtlas Obscura.
Султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе из-за опасений, что такая практика может провоцировать социальный раздор и беспорядки. Вероятно, он считал, что риск такой большой, что нарушителей нужно немедленно казнить.
В частности, султан опасался, что в кафе будут рождаться заговоры и бунты. Однако кофе запрещали в Турции и по другим причинам.
Например, султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали и сейчас Турция ассоциируется именно с кофе и специфическим методом его приготовления.
Новости о кофе
Австралийские ученые из университета RMIT разработали уникальный способ повторного использования кофейных отходов, создав из них экологический биоуголь, который делает бетон на 30% прочнее.
Некоторые кофеманы пытаются "сэкономить" и используют кофейную гущу повторно, считая, что так можно получить еще одну чашку ароматного напитка. На самом же деле после первого заваривания большинство полезных и ароматических веществ уже изъяты, поэтому вторая попытка дает лишь слабый и горьковатый настой.
Ежедневное употребление кофе может снижать эффективность некоторых антибиотиков, особенно в отношении бактерии Escherichia coli.
Вам может быть интересно:
- Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет
- Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива
- Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности
Что такое кофе по-турецки?
Кофе по-турецки – это метод приготовления нефильтрованного кофе. Он занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО нематериального культурного наследия Турции.
Основы приготовления кофе по-турецки заключаются в погружении молотого кофе в горячую воду на длительное время, чтобы растворить ароматные соединения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред