Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

Культура кофеен сейчас распространена и популярна по всему миру, однако так было совсем не всегда. Например, в Турции за публичное употребление кофе наказывали смертной казнью. В 1633 году султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе, то есть кофейни не могли больше работать. Об этом пишет Аtlas Obscura.

Султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе из-за опасений, что такая практика может провоцировать социальный раздор и беспорядки. Вероятно, он считал, что риск такой большой, что нарушителей нужно немедленно казнить.

В частности, султан опасался, что в кафе будут рождаться заговоры и бунты. Однако кофе запрещали в Турции и по другим причинам.

Например, султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали и сейчас Турция ассоциируется именно с кофе и специфическим методом его приготовления.

Австралийские ученые из университета RMIT разработали уникальный способ повторного использования кофейных отходов, создав из них экологический биоуголь, который делает бетон на 30% прочнее.

Некоторые кофеманы пытаются "сэкономить" и используют кофейную гущу повторно, считая, что так можно получить еще одну чашку ароматного напитка. На самом же деле после первого заваривания большинство полезных и ароматических веществ уже изъяты, поэтому вторая попытка дает лишь слабый и горьковатый настой.

Ежедневное употребление кофе может снижать эффективность некоторых антибиотиков, особенно в отношении бактерии Escherichia coli.

Что такое кофе по-турецки? Кофе по-турецки – это метод приготовления нефильтрованного кофе. Он занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО нематериального культурного наследия Турции. Основы приготовления кофе по-турецки заключаются в погружении молотого кофе в горячую воду на длительное время, чтобы растворить ароматные соединения.

