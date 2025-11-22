Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

Алексей Тесля
22 ноября 2025, 19:28
55
Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления РФ.
Свеча, ВСУ
Россияне убили пленных украинских военных / скриншот из видео и УНИАН

Главное:

  • Военные РФ расстреляли пленных украинских военных
  • Преступление РФ было совершено вблизи поселка Котлино

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения российскими оккупантами военного преступления – расстрела пятерых пленных украинских военнослужащих.

"19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - сообщает Офис Генерального прокурора.

видео дня

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечается в сообщении.

Расстрел пленных бойцов ВСУ: что известно о преступлении РФ

Российские оккупационные войска, по предварительным данным, могли казнить двух украинских защитников в районе Затишья в Запорожской области. Источники сообщают, что общее число убитых украинских военных составляет не менее пяти человек.

Расстрелы украинских военных - новости по теме

Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

расстрел военнопленные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

18:59Украина
Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

18:39Синоптик
В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

Последние новости

20:00

Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини Ольги

19:41

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

19:35

Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе

19:28

Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

19:10

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?мнение

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
18:59

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

18:39

Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

18:27

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:02

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

Реклама
17:28

Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

17:19

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

16:58

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

16:22

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

15:57

Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшамиВидео

15:47

На "Зимнюю поддержку" подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

15:34

Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

15:33

Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

Реклама
14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

Реклама
10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

08:10

Ситуация со светом может ухудшиться еще большемнение

07:49

"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять