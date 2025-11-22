Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

Главное:
- Военные РФ расстреляли пленных украинских военных
- Преступление РФ было совершено вблизи поселка Котлино
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения российскими оккупантами военного преступления – расстрела пятерых пленных украинских военнослужащих.
"19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - сообщает Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечается в сообщении.
Расстрел пленных бойцов ВСУ: что известно о преступлении РФ
Российские оккупационные войска, по предварительным данным, могли казнить двух украинских защитников в районе Затишья в Запорожской области. Источники сообщают, что общее число убитых украинских военных составляет не менее пяти человек.
Расстрелы украинских военных - новости по теме
Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.
Об источнике: Офис Генерального прокурора
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
