Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления РФ.

Россияне убили пленных украинских военных / скриншот из видео и УНИАН

Главное:

Военные РФ расстреляли пленных украинских военных

Преступление РФ было совершено вблизи поселка Котлино

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения российскими оккупантами военного преступления – расстрела пятерых пленных украинских военнослужащих.

"19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечается в сообщении.

Расстрел пленных бойцов ВСУ: что известно о преступлении РФ

Российские оккупационные войска, по предварительным данным, могли казнить двух украинских защитников в районе Затишья в Запорожской области. Источники сообщают, что общее число убитых украинских военных составляет не менее пяти человек.

Расстрелы украинских военных - новости по теме

Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

Об источнике: Офис Генерального прокурора Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

