Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

Куриные яйца дешевеют уже несколько месяцев подряд.

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Какие цены на Житнем рынке в Житомире / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как изменились цены на Житнем рынке в Житомире

Сколько сейчас стоят основные продукты

На Житнем рынке Житомира зафиксировали существенные сезонные колебания цен на основные продукты. По сравнению с весенним ажиотажем накануне Пасхи стоимость яиц и свинины пошла вниз, тогда как спрос на овощи и фрукты заставил продавцов салата поднять цены. Об этом пишет сайт Житомир.info.

Что происходит с ценами на яйца

Статистика неумолима: куриные яйца дешевеют уже несколько месяцев подряд. Продавцы связывают это с типичным летним увеличением предложения. Если в начале апреля за десяток просили в среднем 70 грн, то по состоянию на 17 июня ситуация кардинально изменилась.

"Летом цены всегда падают. Яйца, которые стоили 82 грн, сейчас продаем по 66 грн, а фермерские подешевели с 85 до 68 грн", — делится наблюдениями продавщица Алла.

Её коллега Валентина подтверждает эту тенденцию и предлагает свежие фермерские яйца из Житомирской области по ещё более привлекательной цене: от 35 до 40 грн за десяток. Домашние же яйца держатся на уровне 60 грн.

Каковы текущие цены на мясо

В мясном павильоне тенденции разделились: мясо подешевело, а вот сало заметно подорожало. Перед праздниками килограмм свинины стоил от 200 грн, а сейчас продавцы готовы торговаться, чтобы реализовать товар свежим в течение дня.

Актуальные цены на мясо и сало (грн/кг):

шейка: 250 грн;

250 грн; биток, подчеревина, бедро: 180–200 грн;

180–200 грн; лопатка и кострец: 170–180 грн;

170–180 грн; мясо на фарш (жирнее): 160 грн;

160 грн; сало: от 70 грн (тонкое) до 250 грн (отборное, толстое).

По словам продавщицы Зои, мясо подешевело примерно на 20 гривен, зато хорошее сало подорожало сразу на 50 грн (с 200 до 250 грн/кг). Продавщица Ирина уточняет, что стоимость сала сейчас в максимальной степени зависит от его качества.

Куда исчезли покупатели

Продавцы мясного сектора сетуют на резкое падение спроса, ведь летом приоритеты горожан традиционно смещаются в сторону витаминов. Из-за этого сезонного фактора люди массово перешли на первые свежие овощи, ягоды и фрукты как для ежедневного рациона, так и для консервирования.

Соответственно изменились и объемы закупок, поэтому мясо и сало сейчас покупают преимущественно небольшими кусочками "на один раз". К тому же ощущается нехватка новых клиентов — как отмечает продавщица Инна, торговля держится исключительно на постоянных покупателях, которые ходят к знакомым прилавкам годами.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подешевеют летом — прогноз эксперта

В комментарии УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, что летом в Украине могут снизиться цены на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Причиной этого станет сезонное падение спроса и накопление излишков на рынке.

По её словам, в тёплое время года украинцы традиционно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение овощам, фруктам и более лёгким блюдам. Исключением частично остаются белые сыры, однако общий спрос на молочные продукты всё равно снижается.

"Думаю, в июне мы снова будем наблюдать большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы удержать продажи", — добавила Жупинас.

Цены на продукты в Украине — новости по теме

Напомним, что цены на хлеб в Украине стремительно растут. Рост стоимости энергоресурсов и логистики подталкивает к увеличению цен на пшеничный хлеб высшего сорта до 66–67 грн/кг.

Также ранее сообщалось, что производители вынуждены снижать цены на клубнику. Падение стоимости составило 15% за неделю из-за переизбытка продукции и изменений в потребительском спросе.

Как ранее сообщал Главред, скачок курса доллара и сезонные факторы по-разному влияют на цены в Украине. Импортные овощи подорожают, но рост цен будет компенсирован сезонным удешевлением и увеличением предложения на рынке.

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