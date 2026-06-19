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В Житомире за государственную измену осудили мужчину: что известно

Дарья Пшеничник
19 июня 2026, 15:57
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Согласно данным расследования, преступная деятельность осуждённого началась ещё в 2022 году.
В Житомире за государственную измену осудили мужчину: что известно
Суд в Житомире приговорил агента РФ к 15 годам тюрьмы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, из открытых источников

Главное из новости:

  • В Житомире суд приговорил предателя Украины к 15 годам лишения свободы
  • Агент РФ шпионил за ВСУ в Донецкой области и создал сеть информаторов

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Бывший боевик, создавший агентурную сеть для корректировки ударов по позициям Вооруженных Сил Украины, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Предатель действовал в Донецкой области, собирая координаты для российских спецслужб.

Об этом стало известно из решения Королевского районного суда Житомира, который рассмотрел дело заочно, поскольку фигурант в настоящее время скрывается на оккупированной территории. Об этом пишет Житомир.info.

От окопов к шпионажу: что известно о предателе

По данным расследования, преступная деятельность осужденного началась еще в 2022 году. Тогда он добровольно мобилизовался в ряды так называемой "народной милиции ДНР". Получив воинское звание, мужчина с оружием в руках поддерживал оккупационный режим на востоке Украины.

Впоследствии российские спецслужбы нашли для него другую задачу — расширить подрывную деятельность. Мужчина стал куратором вражеской агентурной сети в Донецкой области.

Схема его работы выглядела так:

  • он лично находил и вербовал информаторов среди местного населения;
  • координировал их действия и собирал информацию об украинских войсках;
  • полученные данные передавал своим российским кураторам.

Предателя интересовали места базирования подразделений ВСУ, расположение тяжёлой военной техники и стратегические оборонные объекты. Эти координаты враг использовал для планирования ракетных и артиллерийских ударов по украинским защитникам.

Вину доказали перепиской в телефонах

Несмотря на то, что самого подсудимого в зале суда не было, следователи собрали железнобетонные доказательства его вины. Ключевыми в деле стали результаты скрытой слежки, заключения экспертов, а также "слитые" чаты в мессенджерах, где осужденный обсуждал с кураторами координаты для ударов и отчитывался о проделанной работе.

Мужчину признали виновным в государственной измене и добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях. Приговор суда — 15 лет за решеткой. На данный момент решение еще не вступило в силу, поскольку действует срок для подачи апелляции.

Уголовные новости Житомира и области — что известно

Житомирские правоохранители завершили расследование серии преступлений, к которым причастны несовершеннолетние жители города. В суд уже направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

По данным полиции, речь идет о шестерых детях в возрасте от 9 до 13 лет. В течение апреля–мая 2026 года они совершили как минимум семь эпизодов уголовных правонарушений.

Киевские правоохранители раскрыли и пресекли масштабную схему трудового рабства в Житомирской области, в рамках которой эксплуатировали уязвимых граждан, обещая им работу и жилье. По данным Нацполиции, организаторы выманивали людей прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы, после чего вывозили на предприятия в Житомирской области и заставляли работать без оплаты.

Суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчинёнными распространял антиукраинские высказывания: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой".

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников местной информации для жителей области.

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