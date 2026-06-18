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В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину: что известно

Мария Николишин
18 июня 2026, 11:22
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Очевидцы рассказывают, что слышали звуки, похожие на выстрелы.
В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину: что известно
Мужчина удерживал женщину в квартире / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/gynp.ternopil

Кратко:

  • В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину
  • Полиция несколько часов вела с ним переговоры
  • В итоге мужчину задержали

В Тернополе 18 июня вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживает там женщину. На месте происшествия работают правоохранители, продолжаются переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Юлию Гирдвилис.

"На месте работают спецназовцы полиции и другие профильные службы. С мужчиной ведутся переговоры", — заявила она.

видео дня

В то же время местные СМИ пишут, что, по словам жильцов дома, мужчина, проживавший вместе с женщиной в съемной квартире, якобы удерживает ее внутри помещения.

Также очевидцы сообщают, что около 8:00 слышали звуки, похожие на выстрелы, а события могли начаться еще ночью — ориентировочно между 3:00 и 4:00 часами.

Позже пресс-секретарь полиции Тернопольской области Андрей Василик в комментарии редакции "20 минут" рассказал, что около пяти утра на линию 102 поступило сообщение о том, что мужчина угрожает женщине насилием.

"Когда полицейские прибыли на место происшествия, женщина не шла на контакт, а мужчина начал угрожать. На место вызвали спецподразделение полиции, переговоры длились несколько часов", — подчеркнул он.

По его словам, мужчина отказывался выходить из квартиры, но в конце концов его удалось задержать.

В то же время в полиции Тернопольской области заявили, что мужчина угрожал сожительнице физической расправой.

Известно, что в полицию позвонила женщина из Харьковской области и сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, нуждается в помощи: сожитель запер женщину в квартире и угрожает физической расправой.

"Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На вызов немедленно прибыла группа сектора по противодействию домашнему насилию. Мужчина отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно", — добавили правоохранители.

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19 апреля в Чернигове неизвестный открыл стрельбу. Правоохранители уточнили, что двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, после чего один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Пострадавших нет. Мотивы его действий устанавливаются.

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Об источнике: полиция Тернопольской области

Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

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