В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину: что известно

Кратко:
- В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину
- Полиция несколько часов вела с ним переговоры
- В итоге мужчину задержали
В Тернополе 18 июня вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживает там женщину. На месте происшествия работают правоохранители, продолжаются переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Юлию Гирдвилис.
"На месте работают спецназовцы полиции и другие профильные службы. С мужчиной ведутся переговоры", — заявила она.видео дня
В то же время местные СМИ пишут, что, по словам жильцов дома, мужчина, проживавший вместе с женщиной в съемной квартире, якобы удерживает ее внутри помещения.
Также очевидцы сообщают, что около 8:00 слышали звуки, похожие на выстрелы, а события могли начаться еще ночью — ориентировочно между 3:00 и 4:00 часами.
Позже пресс-секретарь полиции Тернопольской области Андрей Василик в комментарии редакции "20 минут" рассказал, что около пяти утра на линию 102 поступило сообщение о том, что мужчина угрожает женщине насилием.
"Когда полицейские прибыли на место происшествия, женщина не шла на контакт, а мужчина начал угрожать. На место вызвали спецподразделение полиции, переговоры длились несколько часов", — подчеркнул он.
По его словам, мужчина отказывался выходить из квартиры, но в конце концов его удалось задержать.
В то же время в полиции Тернопольской области заявили, что мужчина угрожал сожительнице физической расправой.
Известно, что в полицию позвонила женщина из Харьковской области и сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, нуждается в помощи: сожитель запер женщину в квартире и угрожает физической расправой.
"Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На вызов немедленно прибыла группа сектора по противодействию домашнему насилию. Мужчина отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно", — добавили правоохранители.
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Об источнике: полиция Тернопольской области
Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.
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