В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину: что известно

Очевидцы рассказывают, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

https://glavred.info/regions/v-ternopole-muzhchina-zabarrikadirovalsya-v-kvartire-i-uderzhival-zhenshchinu-chto-izvestno-10773731.html Ссылка скопирована

Мужчина удерживал женщину в квартире / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/gynp.ternopil

Кратко:

В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину

Полиция несколько часов вела с ним переговоры

В итоге мужчину задержали

В Тернополе 18 июня вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживает там женщину. На месте происшествия работают правоохранители, продолжаются переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Юлию Гирдвилис.

"На месте работают спецназовцы полиции и другие профильные службы. С мужчиной ведутся переговоры", — заявила она. видео дня

В то же время местные СМИ пишут, что, по словам жильцов дома, мужчина, проживавший вместе с женщиной в съемной квартире, якобы удерживает ее внутри помещения.

Также очевидцы сообщают, что около 8:00 слышали звуки, похожие на выстрелы, а события могли начаться еще ночью — ориентировочно между 3:00 и 4:00 часами.

Позже пресс-секретарь полиции Тернопольской области Андрей Василик в комментарии редакции "20 минут" рассказал, что около пяти утра на линию 102 поступило сообщение о том, что мужчина угрожает женщине насилием.

"Когда полицейские прибыли на место происшествия, женщина не шла на контакт, а мужчина начал угрожать. На место вызвали спецподразделение полиции, переговоры длились несколько часов", — подчеркнул он.

По его словам, мужчина отказывался выходить из квартиры, но в конце концов его удалось задержать.

В то же время в полиции Тернопольской области заявили, что мужчина угрожал сожительнице физической расправой.

Известно, что в полицию позвонила женщина из Харьковской области и сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, нуждается в помощи: сожитель запер женщину в квартире и угрожает физической расправой.

"Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На вызов немедленно прибыла группа сектора по противодействию домашнему насилию. Мужчина отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно", — добавили правоохранители.

Полиция — последние новости

Как сообщал Главред, полиция Львовской области возбудила уголовное дело в отношении 22-летнего львовского блогера Андрея Гаврилива после инцидента, в результате которого пострадал 13-летний подросток. Парень получил травму головы после конфликта в одном из заведений в Брюховичах

19 апреля в Чернигове неизвестный открыл стрельбу. Правоохранители уточнили, что двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, после чего один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Пострадавших нет. Мотивы его действий устанавливаются.

Читайте также:

Об источнике: полиция Тернопольской области Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред