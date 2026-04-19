В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

В Чернигове неизвестный открыл стрельбу по людям, в результате чего сначала появились сообщения о пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
После инцидента в местных пабликах распространялась информация о раненых и якобы угрозе для детей. Однако в ходе проверки правоохранители установили, что эти данные не соответствуют действительности.
В то же время в полиции сообщили, что правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, у мужчины на улице был изъят стартовый пистолет, при этом сообщения о стрельбе по детям не подтвердились.
На данный момент официально отмечается, что пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают все детали инцидента и мотивы владельца пистолета для дальнейшей правовой оценки его действий.
