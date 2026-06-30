Дело о смерти командира 154-й ОМБр: всплыли новые громкие подробности

Смерть наступила в результате сквозного огнестрельного ранения, сообщают правоохранители.

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Появились подробности гибели Владимира Кононникова / Коллаж: Главред, фото: Facebook/O.Drymalovsky, Pixabay

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Следствие проверяет три основные версии произошедшего

Тело Кононникова было обнаружено с ранением в области левого виска

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова.

В рамках уголовного производства следствие проверяет три основные версии произошедшего: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, сообщает "Суспильне" со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

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По информации правоохранительных органов, утром 28 июня 2026 года, в 07:38, тело командира воинской части А4962 с огнестрельным ранением в области левого виска было обнаружено на открытой местности возле лесополосы в одном из населенных пунктов Запорожской области. Возле погибшего находился его личный пистолет.

"Смерть наступила в результате сквозного огнестрельного ранения. В рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в частности самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием. Правоохранители провели осмотр места происшествия, продолжается допрос военнослужащих. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, а также запланировано проведение посмертной судебно-психологической и психиатрической экспертизы".

Гибель командира 154 ОМБр: важные подробности

28 июня стало известно о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова. В военном командовании сообщили, что офицера обнаружили без признаков жизни.

В настоящее время обстоятельства его гибели устанавливают правоохранительные органы. Следователи проводят необходимые первоочередные мероприятия, чтобы выяснить причины произошедшего и восстановить полную картину инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

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Об источнике: 154 ОМБр 154-я отдельная механизированная бригада (154 ОМБр) - новое соединение Сухопутных войск ВСУ, сформированное осенью 2023 года. Подразделение получило на вооружение захваченные российские танки Т-62, впоследствии американские бронетранспортеры M1117 и советские САУ 2С1 "Гвоздика". Бригада активно применяет боевые дроны, имеет собственные мастерские для их ремонта и модернизации. Известно об участии 154-й ОМБр в боях на Харьковском и Покровском направлениях, в частности за Волчанск. Сегодня ее подразделения защищают Украину на востоке, включая Запорожское направление, а сама бригада проводит набор добровольцев на различные военные специальности.

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