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Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым — что известно

Руслана Заклинская
28 июня 2026, 19:13
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Правоохранительные органы приступили к первоочередным следственным действиям.
Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым — что известно
Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/154OMBR

Что известно:

  • Умер командир 154-й отдельной механизированной бригады
  • Военного обнаружили без признаков жизни 28 июня
  • Признаков насильственной смерти не обнаружено

В воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Об этом сообщило Южное оперативное командование ВСУ.

По данным командования, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Также назначено служебное расследование.

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"По предварительной информации, признаков насилия не обнаружено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования", — сообщили в командовании.

В Южном ОК ВСУ подчеркнули, что полностью содействуют работе правоохранительных органов и предоставляют всю необходимую информацию для установления обстоятельств инцидента.

"Полковник Владимир Коннонников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива. Командование и личный состав оперативного командования "Юг" выражают искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Александровича. Светлая память воину-защитнику", — говорится в заявлении командования.

Заказные убийства — новости по теме

Как сообщал Главред, правоохранители разоблачили и задержали агента российских спецслужб, который готовился к покушению на одного из должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным следствия, вероятной целью мог быть представитель ГУР Андрей Юсов.

Также правоохранители Украины и стран ЕС сорвали деятельность международной агентурной сети, которую, по данным следствия, координировали спецслужбы РФ. Она готовила заказные убийства, теракты и диверсии на территории Европейского Союза.

Кроме того, в апреле российские оккупанты совершили целенаправленную атаку на украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш". По имеющимся данным, по нему были запущены четыре реактивных дрона типа "Шахед".

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Об источнике: ОК "Юг"

Оперативное командование "Юг" — оперативное объединение Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, сообщает Википедия.

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