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Генерал США назвал событие, которое изменит ход войны в Украине

26 марта 2023, 10:05
Также Ходжес упрекнул Соединенные Штаты и подчеркнул, что сейчас не хватает твердого заявления президента США о том, что он хочет победы Украины в войне.
Украинские военные, Бен Ходжес
Генерал США Бен Ходжес назвал событие, которое изменит ход войны в Украине/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНЫАН

Решающим этапом войны России против Украины станет освобождение украинскими военными Крыма.

Успехи защитников Украины на востоке государства не будут иметь такого стратегического эффекта, как освобождение от российской оккупации Крымского полуострова. Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью Newsbreak.

"Вы можете убить каждого россиянина в радиусе 200 километров от Бахмута, и это не изменит стратегический результат, но вы освободите Крым, и тогда, я думаю, вы полностью измените весь стратегический контекст", – сказал Ходжес.

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В то же время он подчеркивает, что сейчас не хватает произнесения партнерами Украины, в частности США, твердой позиции относительно того, что они хотят победы Украины в этой войне. Он сказал, что Соединенные Штаты сделали очень много для украинской армии в плане предоставления военной помощи, однако сейчас нужно четкое заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты хотят победы Украины.

"Но чего не хватает, так это того, что президент (Джо Байден – ред.), администрация не сказали публично: "Мы хотим, чтобы Украина одержала победу", – заявил Ходжес.

По его мнению, причина избегания оглашения этой твердой позиции заключается в том, что США еще не совсем уверены в исходе войны или боятся, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие.

Война в Украине

В районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабное поражение страны-агрессора России в войне станет надежной гарантией безопасности для Украины и защитой от новых агрессий и кризисов.

Напомним, Великобритания и США сообщили о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном для борьбы с танками и бронетехникой России. Это оружие широко распространено во всем мире и не несет ядерной опасности, как об этом говорят в стране-агрессоре, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

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