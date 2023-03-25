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Украина получит боеприпасы с обедненным ураном: эксперт объяснил, почему в РФ закатили истерику

25 марта 2023, 14:50
Михаил Гончар отметил, что обедненный уран широко используется во время производства не только боеприпасов, но и танковой защиты.
Михаил Гончар, боеприпасы
Михаил Гончаро бъяснил, почему в РФ закатили истерику из-за новой помощи Украине / Главред, соцсети

Великобритания и США сообщили о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном для борьбы с танками и бронетехникой России. Это оружие широко распространено во всем мире и не несет ядерной опасности, как об этом говорят в стране-агрессоре, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар

В интервью Главреду он подчеркнул, что несмотря на такое название, этот уран к ядерному оружию не имеет никакого отношения.

"Просто Россия манипулирует, ориентируясь на неосведомленность рядового читателя. Ибо понятно, что слово "уран" ассоциируется с ядерным оружием, энергетикой, Чернобылем, Фукусимой – со всем тем, что связано с реакцией деления радиоактивного материала. Но здесь ключевое слово "обедненный", потому что его радиоактивность составляет менее двух третей от радиоактивности природного урана. То есть он, наоборот, менее радиоактивен", - пояснил эксперт.

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Гончар отметил, что обедненный уран широко используется во время производства не только боеприпасов, но и танковой защиты

"Поэтому в данном случае Россия манипулятивно использовала эту информацию. Понятно, что для них такое сообщение дискомфортно. Ибо они понимают, что броня их танков, образно говоря, будет прошиваться с помощью снаряда с сердечником из обедненного урана близко к тому, как нож заходит в масло. Для нас это, соответственно, хорошая новость, а для россиян – плохая. Но они стараются использовать это в пропагандистском плане максимально в свою пользу", - подытожил эксперт.

Снаряды с обедненным ураном для Украины: Путин уже начал врать

Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

На это представитель Минобороны Великобритании ответил следующее:

Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине военная помощь
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