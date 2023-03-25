Нужны боеприпасы и истребители: Зеленский объяснил, почему Украина не может начать контрнаступление

Ситуация на востоке Украины плохая. Причина – нехватка боеприпасов. Армия РФ за день использует втрое больше снарядов, чем Силы обороны Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Украине нуждается в боеприпасах и истребителях / Фото ОП, 10 ОГШБр Эдельвейс

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Силы обороны Украины не могут перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий, поскольку наша страна до сих пор нуждается в боеприпасах и истребителях.

В интервью японскому изданию Yomiuri глава государства подчеркнул, что ситуация на востоке, где сейчас находится эпицентр боев, плохая. Причина – нехватка боеприпасов. По его словам, армия РФ за день использует втрое больше снарядов, чем Силы обороны Украины.

"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", — сказал президент.

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Президент Зеленский попросил Японию о военной помощи. Он подчеркнул, что возлагает на нее большие надежды, как на страну-главу "Большой семерки".

"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать", - подчеркнул президент.

Контрнаступление ВСУ

18 марта спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после того как будут проведены все необходимые мероприятия. Армии нужны слаженные и обученные резервы с новой военной техникой. Они должны обладать возможностями для нанесения решительного удара по войскам агрессора России, чтобы отбросить врага со всех украинских территорий.

23 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - написал Сырский в Telegram.

Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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