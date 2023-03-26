В Японии появился "двойник" Зеленского: "Три месяца отращивал бороду"

Студент одного из японских университетов решил оригинальным способом поддержать Украину.

В Японии появился "двойник" Зеленского/ Офис президента Украины, скрин

Один из студентов Киотского университета в Японии Амики "перевоплотился" в президента Украины Владимира Зеленского, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку Украинскому государству.

Парень заявил, что он был поражен мужеством лидера Украины, поэтому решил на один день стать похожим на него. Об этом рассказал доктор философии специальный преподаватель Канадского университета международных исследований Джеффри Дж. Холл в Twitter.

Преподаватель сообщил, что один из выпускников во время церемонии вручения дипломов университета был одет, как Владимир Зеленский. Также для большего сходства парень отрастил бороду – на это ушло три месяца.

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"Я оделся, как Зеленский, из-за репутации президента – самого мужественного человека в мире", – объяснил свое решение выпускник университета и добавил, что это не просто комедийный косплей, а выражение поддержки Украине.

Также выпускник попал в кадр местных журналистов, держа в руках плакат в поддержку украинского народа.

После этого Амики также опубликовал на своей странице в Twitter слова поддержки Украине.

"Я уважаю всех украинских гражданских/военных независимо от пола. Не только президента Зеленского. Помню всех храбрых воинов в Киеве, Харькове, Херсоне, Северодонецке, Соледаре и так далее, конечно, Героев Азовстали", – написал он.

В Японии появился "двойник" Зеленского/ скрин

Возможность существования двойников Путина

Ранее о том, что в оккупированных Крыму и Мариуполе был не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Также ранее Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, рассказывал, как распознать двойника Путина. Отмечалось, что Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения. А вот двойник Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт" и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.

В статье Business Insider отмечают, что двойников Путина можно отличить по одному признаку – форме их ушей. Отмечается, что во время появления на публике диктатора РФ можно заметить, как часто у него "меняется" форма ушей.

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