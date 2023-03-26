Путин хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину: в ISW сказали, почему передумал

Российский диктатор захотел использовать такой шаг позже – в рамках еще одной российской информкампании по запугиванию Украины и Евросоюза.

Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще до того, как начать полномасштабное вторжение в Украину.

Однако тогда он передумал это делать, а решил разместить ядерное оружие в РБ во время очередной информационной кампании по запугиванию Украины и стран Евросоюза. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще 30 ноября 2021 года предлагал России разместить ядерное оружие на территории РБ. При этом в феврале 2022 года в Беларуси отменили конституционный пункт, в котором закреплялся нейтральный статус страны.

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Эксперты ISW в январе и феврале 2022 года прогнозировали, что российский диктатор Путин может разместить в Беларуси ядерное оружие, чтобы использовать это как еще один способ углубить контроль над Минском.

Однако глава Кремля в то время мог отказаться от развертывания такого оружия в Беларуси, чтобы сделать это позже – в рамках еще одной российской информационной операции по манипулированию Западом.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В США и международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) отреагировали на заявление Путина о том, что РФ разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Министерство обороны США заявило, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие. Но в международной кампании по запрещению ядерного оружия осудили заявление диктатора и заявили, что Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко пояснил, почему Путин пугает мир "страшилками" о ядерном оружии в Беларуси. По его словам, это любимый путинский стиль – он и угрожает и торгуется одновременно. Однако все эти ухищрения кремлевского диктатора уже не работают.

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