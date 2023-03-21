'Двойники Путина существуют': специалисты назвали один признак, по которому их можно распознать

Во время выступлений диктатора РФ и его визитов двойники выдают себя одной особенностью, которая уникальна у каждого человека.

Двойников Путина можно отличить по одному признаку/ kremlin.ru

После визита российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Крым и Мариуполь в публичном пространстве снова поднялись разговоры о возможных двойниках главы Кремля. Между тем специалисты назвали признак, по которому можно различить двойников Путина – форма их ушей.

Об этом говорится в статье Business Insider. Отмечается, что во время появления на публике диктатора РФ можно заметить, как часто у него "меняется" форма ушей.

В материале отмечают, что, по мнению специалистов, двойникам главы Кремля могли сделать операции, чтобы они были максимально похожими на него. Но форма ушей выдает двойников.

видео дня

Также в издании напомнили, что ранее пользователи сети Twitter тоже заметили необычность в форме ушей человека, похожего на Путина, который посетил оккупированные Крым и Мариуполь. Пользователи нашли и сравнили фотографии Путина 2006, 2018 годов и современные, обращая внимание на форму мочек ушей.

ears are like thumbprints. which one matches? pic.twitter.com/RsAj9dVxPo — ??Palkyi Dorjee ?? #freetheATACMS (@OMPMH) March 19, 2023

Эксперт по компьютерному зрению из Университета Саутгемптона и ведущий исследователь в области распознавания ушей Марк Никсон прокомментировал для ВВС предположения пользователей соцсетей о "разных ушах Путина". Он подчеркивает, что форма уха не меняется с возрастом.

"С возрастом ваше ухо не меняется – оно просто увеличивается, но пропорции остаются неизменными", – сказал Марк Никсон.

В Business Insider также подчеркнули, что такой признак, как форма ушей людей, десятилетиями использовался в качестве судебного доказательства.

"С 1950-х годов судебно-медицинские эксперты использовали измерения ушей для выявления подозреваемых в преступлениях, и в эпоху алгоритма Wired сообщал, что программно-определяемые уши могли быть более уникальным идентификатором, чем отпечатки пальцев", – говорится в статье.

Возможность существования двойников Путина

Ранее о том, что в оккупированных Крыму и Мариуполе был не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Также ранее Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, рассказывал, как распознать двойника Путина. Отмечалось, что Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения. А вот двойник Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт" и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у главы Кремля несколько. По словам Гиркина, есть один главный признак настоящего Путина – российский диктатор никогда не появляется в толпе.

Вас также может заинтересовать: