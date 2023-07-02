"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

Российские оккупанты перебрасывают свои войска, чтобы помешать украинскому контрнаступлению и пойти в атаку.

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В Минобороны рассказали о тяжелых боях на фронте / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Украинские военные пошли в наступление, однако российские оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ. Враг наступает сразу на нескольких направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она добавила, что везде продолжаются тяжелые бои. На востоке оккупанты наступают на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Там продолжаются ожесточенные бои.

"Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", - написала Маляр.

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На Бахмутском направлении украинские военные двигаются вперед на южном фланге и имеют частичный успех. На северное направление РФ перебросила 2 десантно-штурмовых полка.

На южном направлении украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении Бердянска и Мелитополя.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для как самого быстрого движения вперед", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что армия перехватила у российских оккупантов инициативу на поле боя. Идет продвижение вперед. Противник заминировал местность, оказывает серьезное сопротивление и несет большие потери.

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что у Украины все шансы на победу в войне с агрессором Россией. По мнению чиновника, контрнаступление только началось. Ключевые события на фронте произойдут в ближайшие недели или месяцы.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина намерена выйти на границы 1991 го до конца 2023 года. Будет прилагаться максимум усилий для реализации задачи.

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