Британские лорды заявили, что Украину якобы "создал Черчилль и Сталин во время Второй мировой войны".

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Лорды в Великобритании сделали скандальные заявления об Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия

В Великобритании вспыхнул скандал из-за циничных заявлений двух членов верхней палаты парламента. Они оскандалились, заявив, что "Украину создали Черчиль и Сталин". Об этом сообщает The Guardian.

Такие заявления сделали лорд Скидельски и лорд Балф во время приема в российском посольстве по случаю так называемого "Дня России". Балф лично подтвердил журналистам, что присутствовал на мероприятии. Однако он начал выдумывать, что лишь имел какую-то небрежную беседу с русскими атташе по вопросам обороны.

Лорд нагло заявил, что Украина якобы должна пойти на переговоры с РФ и передать часть своих территорий.

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"Украина, если честно - страна-бардак. Она была сколочена Черчиллем и Сталиным ближе к концу Второй мировой войны", — сказал он.

Он цинично назвал Крым российским и добавил, что у Москвы якобы "есть законные претензии" на Донецк и Луганск.

Скидельски имеет российские корни, но журналистов заверил, что якобы выступает против вторжения РФ в Украину. Вместо этого он решил пойти на банкет, чтобы "показать свое уважение и привязанность к русскому народу".

Известно, что Скидельски был неисполнительным директором российской нефтяной компании "Русснефть" с 2016 по 2021 год. После вторжения РФ в Украину он написал письмо, в котором якобы осудил его. Зато он обвинил Запад в том, что он не пообещал РФ, что не будет расширяться за счет Украины.

Напомним, бывший президент США Барак Обама оскандалился из-за своего циничного заявления о том, что в 2014 году якобы "не было вторжения в Крым" и люди даже "были рады захвату". Он добавил, что люди в Крыму якобы "имели симпатию" к взглядам РФ, а Украина "не была Украиной, о которой говорят сейчас".

Также сообщалось, что российский генерал Андрей Картаполов порадовался после того, как оккупанты ударили ракетами по Краматорску. Там погибли 12 человек и еще 65 человек были ранены. Он назвал это "шиком".

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