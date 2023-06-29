"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в Краматорске

Российский генерал Андрей Картаполов заявил, что его "старое военное сердце радуется".

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Российский генерал назвал шиком ракетный удар по Краматорску / Коллаж:Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Российские оккупанты цинично ударили прямо по центру Краматорска. В результате этого погибли 12 человек, еще 65 - ранены. Среди погибших есть дети. Однако российского генерала Андрея Картаполова это лишь развеселило. В эфире пропагандистского шоу он назвал "шиком" этот кровавый теракт. Видео уже разлетелось в Сети.

"Удар по Краматорску - это просто шик, скажу вам. Снимаю шляпу перед тем, кто его планировал. Это просто песня, мое старое военное сердце радуется", - сказал он.

Пропагандист Владимир Соловьев ничего не возразил, а даже согласился с ним.

видео дня

Смотрите видео с циничным заявлением российского генерала:

Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня

Вечером во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Спасатели завершили разбирать завалы 28 июня.

Как сообщили в ГСЧС Украины после завершения разбора завалов, всего в результате ракетного удара оккупантов по кафе Краматорска погибли 12 человек, среди них – трое детей. Пострадали 60 человек, среди которых один ребенок 2022 года рождения. 11 человек были спасены.

Среди погибших детей – 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. Они как раз закончили 8 класс. Девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября. Как известно, Анна и Юлия были единственными детьми у своей мамы, женщина воспитывала их сама. Теперь мама девушек ищет свадебные платья погибшим доченькам для похорон.

У 8-месячной девочки Мии, пострадавшей в результате ракетного удара РФ по Краматорску, множественные колото-резаные раны головы. Также младенец получил линейный перелом височной кости. Ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. О том, какие травмы получил младенец, рассказала его мама. Мать ребенка тоже получила ранения.

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