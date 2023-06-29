УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в Краматорске

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 21:47 обновлено 29 июня, 21:51
2
Российский генерал Андрей Картаполов заявил, что его "старое военное сердце радуется".
Андрей Картаполов, ракетный удар по Краматорску
Российский генерал назвал шиком ракетный удар по Краматорску / Коллаж:Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Российские оккупанты цинично ударили прямо по центру Краматорска. В результате этого погибли 12 человек, еще 65 - ранены. Среди погибших есть дети. Однако российского генерала Андрея Картаполова это лишь развеселило. В эфире пропагандистского шоу он назвал "шиком" этот кровавый теракт. Видео уже разлетелось в Сети.

"Удар по Краматорску - это просто шик, скажу вам. Снимаю шляпу перед тем, кто его планировал. Это просто песня, мое старое военное сердце радуется", - сказал он.

Пропагандист Владимир Соловьев ничего не возразил, а даже согласился с ним.

видео дня

Смотрите видео с циничным заявлением российского генерала:

Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня

Вечером во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Спасатели завершили разбирать завалы 28 июня.

Как сообщили в ГСЧС Украины после завершения разбора завалов, всего в результате ракетного удара оккупантов по кафе Краматорска погибли 12 человек, среди них – трое детей. Пострадали 60 человек, среди которых один ребенок 2022 года рождения. 11 человек были спасены.

  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетный удар по Краматорску
    Ракетный удар по Краматорску Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Среди погибших детей – 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. Они как раз закончили 8 класс. Девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября. Как известно, Анна и Юлия были единственными детьми у своей мамы, женщина воспитывала их сама. Теперь мама девушек ищет свадебные платья погибшим доченькам для похорон.

У 8-месячной девочки Мии, пострадавшей в результате ракетного удара РФ по Краматорску, множественные колото-резаные раны головы. Также младенец получил линейный перелом височной кости. Ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. О том, какие травмы получил младенец, рассказала его мама. Мать ребенка тоже получила ранения.

Другие новости:

война в Украине новости Краматорска вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

21:25 Мир
Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

19:03 Украина
"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

17:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:49

Гороскоп на июль 2023 для Козерогов: что будет происходить в любви, финансах, работе

21:47

"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в КраматорскеФотоВидео

21:25

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?Видеоблоги

20:58

"С ним обращаются осторожно": появились новые подробности задержания Суровикина

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
20:43

Гороскоп на июль 2023 для Стрельцов: надбавка на работе и прибавления в семьеВидео

20:22

"Я вся съеживалась": женщина назвала сына "крутым" именем и серьезно пожалела

20:15

Платье "від кутюр" или "от кутюр": ответ известного языковеда удивил наповал

20:03

Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну - Пономарев

Реклама
19:43

Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошлимнение

19:11

"Путей очень много": экс-депутат Госдумы анонсировал непрерывное отступление войск РФВидео

19:03

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в КраматорскеФотоВидео

18:56

Цены вырастут: в Украине в два этапа поднимут тарифы на воду

18:44

Favbet передал еще партию дронов для ВСУ реклама

18:08

Задачка для 11-летних детей ставит в тупик всех взрослых: только гении справятся

18:04

Путин нарисовал свой автопортрет, вышло очень похоже

18:00

Владимир Дантес и Даша Кацурина больше не вместе - СМИ

17:46

"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

17:34

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:28

Сожмите кулак и проверьте какой вы человек: тест на доброту

Реклама
17:08

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

16:56

Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

16:55

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

16:46

Путин потерял свои "красные линии" после мятежа Пригожина - Politico

16:44

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяцаВидео

16:35

Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

16:26

Собчак таки беременна - фото попали в сеть

16:26

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

16:24

Узнайте, какой вы человек: два разных слова на картинке определят вашу личность

16:13

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

Реклама
14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять