Все бежали на помощь: в Сети появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

Российские оккупанты ударили по центру Краматорска, в результате чего погибло 12 человек.

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В Сети появились кадры первых минут после удара по Краматорску / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/kramatorsk_rada

Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар прямо по центру Краматорска. Враг ударил по местному кафе, где было большое скопление людей. Патрульная полиция опубликовала видео первых минут сразу после атаки. Оно уже распространилось в Сети.

Полицейские сразу прибыли на место обстрела и начали помогать разбирать завалы, под которыми было много людей. К ним на помощь сразу сбежались и местные жители, которые находились неподалеку.

Все пытались поднять плиты и убрать обломки, под которыми находились пострадавшие и погибшие. Своим ударом оккупанты полностью уничтожили ресторан.

видео дня

Завалы разбирали около 2 дней и продолжали поиски людей. Всего оккупанты убили 12 человек, еще 65 - пострадали. Среди них есть дети. Сейчас поисково-спасательные работы окончены.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в результате подлых террористических актов страны-агрессоры. Россия — страна гной", - написали правоохранители.

Смотрите видео с первыми минутами после ракетному удару по Краматорску:

В Сети появились кадры первых минут после удара по Краматорску / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня

Вечером во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Спасатели завершили разбирать завалы 28 июня.

Как сообщили в ГСЧС Украины после завершения разбора завалов, всего в результате ракетного удара оккупантов по кафе Краматорска погибли 12 человек, среди них – трое детей. Пострадали 60 человек, среди которых один ребенок 2022 года рождения. 11 человек были спасены.

Среди погибших детей – 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. Они как раз закончили 8 класс. Девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября. Как известно, Анна и Юлия были единственными детьми у своей мамы, женщина воспитывала их сама. Теперь мама девушек ищет свадебные платья погибшим доченькам для похорон.

У 8-месячной девочки Мии, пострадавшей в результате ракетного удара РФ по Краматорску, множественные колото-резаные раны головы. Также младенец получил линейный перелом височной кости. Ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. О том, какие травмы получил младенец, рассказала его мама. Мать ребенка тоже получила ранения.

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