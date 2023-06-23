"Вторжения в Крым не было": Обама удивил циничным оправданием агрессии РФ

Бывший президент США заявил, что в Крыму люди якобы "питали симпатию к взглядам РФ".

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Барак Обама оскандалился после заявления о захвате Крыма / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Бывший президент США Барак Обама оскандалился из-за своего циничного заявления о том, что в 2014 году якобы "не было вторжения в Крым" и люди даже "были рады захвату". Об этом он заявил в интервью изданию CNN.

Он добавил, что люди в Крыму якобы "имели симпатию" к взглядам РФ, а Украина "не была Украиной, о которой говорят сейчас".

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в (Верховной. - Ред.) Рады тогда были симпатики России. Политика в Украине была сложнее", - сказал Обама.

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Обама даже поддержал бывшую канцлер Германии Ангелу Меркель, которая активно сотрудничала со страной-агрессором РФ.

"И мне, и Меркель, которой я отдаю огромное уважение, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины. Учитывая то, на каком этапе тогда находилась Украина и какими были настроения в Европе, мы удержали рубежи. А дальше возникло ощущение украинской идентичности, отдельное от России, и решимость Украины выгнать оккупантов", - добавил Барак.

Реакция Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter отреагировал на скандальное заявление Обамы. Он подчеркнул, что бывший президент США буквально "легализует" российское вторжение в Украину.

"Если Барак Обама публично заявляет, что аннексия Россией Крыма в 2014 году... была "легальной и оправданной", тогда не стоит удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе и большая захватническая война, которая уносит сотни тысяч жизней. И что "международного права" практически не существует. И что международные институты позволяют агрессору использовать свои трибуны для пропаганды войны. И что бизнес - это просто бизнес и не нужно выходить из России, а можно масштабно продавать чипы для российских ракет", – написал Подоляк.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать.

По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от Крыма, чтобы полуостров не использовался в военных целях, а оккупанты совершили новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина способна освободить Крым без боя. По его словам, как только будут перекрыты все пути снабжения, оккупанты РФ сами убедятся в том, что им нужно покинуть полуостров.

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