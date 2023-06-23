"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

Освобождение Запорожской АЭС от российских оккупантов может предотвратить катастрофу.

https://glavred.info/politics/iz-rf-mozhet-postupit-prikaz-na-zlo-zaes-nuzhno-deokkupirovat-zelenskiy-10480066.html Ссылка скопирована

Запорожскую АЭС нужно полностью освободить от российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В РФ могут отдать приказ даже об уничтожении Запорожской АЭС. Единственным вариантом, который может как-то обезопасить от катастрофы, является деоккупация ЗАЭС. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"После российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-то иллюзий относительно России. Именно Россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу", - сказал Зеленский.

Он добавил, что мир владеет силой, которая может предотвратить подобную катастрофу.

видео дня

"Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это нужно. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом", - отметил он.

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

Другие новости: