"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

Даже главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не сможет построить политическую карьеру на фоне поражения оккупантов.

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В Кремле начнется переворот после освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Украинские военные делают все, чтобы освободить оккупированные территории, в том числе и Крым. Это приведет к дворцовому перевороту в РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

В Кремле начнутся неконтролируемые процессы.

"Диктаторы не просто смертны – они внезапно смертны", - сказал Александр Сотник.

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Он также добавил, что у главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина нет политических перспектив.

"В нужный момент Пригожина очень грамотно могилизируют, потому что революция пожирает своих детей. Изменения в системе тоже требуют определенных жертв", - объяснил Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать.

По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от Крыма, чтобы полуостров не использовался в военных целях, а оккупанты совершили новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина способна освободить Крым без боя. По его словам, как только будут перекрыты все пути снабжения, оккупанты РФ сами убедятся в том, что им нужно покинуть полуостров.

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