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ВСУ достигли успехов за последние 72 часа: в Белом доме назвали направление

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2023, 20:14 обновлено 1 сентября, 20:25
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В США заметили успешные результаты украинского контрнаступления на Запорожском направлении.
ВСУ, Кирбы
ВСУ достигли успехов на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 33 отдельная механизированная бригада

Украинские военные достигли значительного прогресса за последние трое суток. Это заметили даже в Белом доме. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает The Guardian.

Сообщается, что ВСУ достигли прогресса на Запорожском направлении.

"Соединенные Штаты отмечают заметный прогресс украинских войск на юге в районе Запорожской области за последние 72 часа", - говорится в сообщении.

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Также Кирби заявил, что сейчас он не может подтвердить информацию о том, что РФ поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", обладающие ядерным потенциалом.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал 30 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

30 августа начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что подразделения ВСУ все ближе продвигаются к городу.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.

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