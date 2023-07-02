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"Алкоголики и наркоманы": Буданов высмеял фейк РФ о своей "гибели"

Алексей Тесля
2 июля 2023, 14:55 обновлено 2 июля, 15:00
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Глава ГУР подчеркнул, что в действиях российских оккупантов нет логики.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал новый фейк РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал распускаемую РФ ложь о его гибели.

Отвечая на вопросы журналистов Суспільного, как он пережил свою "гибель", глава ГУР сказал – "нормально".

"Ну где можно найти логику? Нет логики в деяниях алкоголика – есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, то что скажешь", – прокомментировал он слухи РФ о своей "смерти".

видео дня

При этом Буданов процитировал строчку из песни "Алкоголизм" группы "ТИК", где поется: "Нет логики в деяниях алкоголика, водка и пиво тихо делают свое чудо".

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

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ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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